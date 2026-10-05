Natalia Chueca, sobre el adelanto electoral: "No sabemos que astucias puede sacarse Sánchez para seguir en el poder"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, se ha sumado a la oleada de reacciones políticas ante el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de disolver las Cortes y convocar elecciones para el próximo 29 de noviembre.

"Es una buena noticia. Llevábamos mucho tiempo pidiendo elecciones para que fuesen los españoles los que hablasen y, también, para acabar con este despropósito de legislatura donde, los que perdieron las elecciones se unieron contra las mayorías para intentar gobernar", ha celebrado la regidora por el partido popular en Zaragoza.

Natalia Chueca ha resumido los últimos años como unos de los "más tristes para la democracia española". Lo ha sugerido, precisamente, refiriéndose a "esas minorías, los independentistas y herederos de ETA, que han tenido más poder que nunca gracias a la necesidad que tenía Sánchez de seguir en la Moncloa".

Ahora, con el 29 de noviembre fijado en el calendario, la alcaldesa de la capital de Aragón ha advertido que "es un momento muy importante que nos tenemos que tomar muy en serio todos los españoles".

"No podemos dar nada por ganado, no sabemos a qué nos enfrentamos ni qué astucias puede sacarse Pedro Sánchez para perpetuarse en el poder, que es lo que lleva intentando durante todos estos años", ha sentenciado.

Asimismo, ha cuestionado a los ciudadanos si, a partir de ahora, "quieren tener lo mismo: corrupción, privilegios para unos pocos españoles o que nos invadan y no se defiendan las fronteras". O, por el contrario, "si quieren prosperidad, un presidente que gobierne y que regenere la democracia en nuestro país para tener un futuro para los jóvenes", ha concluido.