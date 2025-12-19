Lola (88 años), emocionada al ver las luces de Navidad de Zaragoza: "Esto es de ensueño, la ciudad está preciosa"

Lola, zaragozana de 88 años, se muestra más que emocionada por ver de nuevo las luces de Navidad. Ha pasado un año desde que la flota voluntaria de taxis salió por el centro de la ciudad para acercar las luces y la decoración a las personas que no se pueden desplazar solas por problemas de movilidad.

El de este jueves por la tarde ha sido un acto totalmente solidario que este año organiza la cooperativa de taxis de Zaragoza. Antes de la pandemia se llevaron a cabo dos ediciones organizadas por el colectivo Taxi Luz. Tras el parón, se retomó esta tradición bajo el impulso de Caravana Verde, que ha estado presente desde los años posteriores a la pandemia. Para estas fiestas y las del año pasado, la encargada ya ha sido la propia cooperativa.

Lola es una de las muchas personas mayores que ha podido echar un vistazo a las zonas "más bonitas de la ciudad" en esta época. Para ella, sin duda alguna, "lo mejor es la plaza del Pilar y el parque Grande".

Pilar (98) años, feliz por ver las luces de Navidad gracias a la cooperativa de taxis de Zaragoza. E.E Zaragoza

Dos coches por detrás, Pilar ("por haber nacido el 12 de octubre") a sus 98 años tiene claro que, si hay algo por lo que disfruta estas salidas, es volver a ver de nuevo la basílica con la que comparte nombre. "Esto es maravilloso", asegura.

No todos son personas mayores, también hay algunos como Miguel (42) y Román (de la misma quinta que su amigo) que por su discapacidad no pueden salir a ver las luces caminando. "Pueden andar un rato, pero se cansan y no es fácil para ellos", explica Yolanda, su educadora.

"Tenemos muchas ganas de ver las luces", asegura Miguel, a lo que Román añade que, en su caso, no quiere perderse nada. "Lo quiero ver todo, ¡desde la plaza del Pilar hasta el parque Grande'", insiste, levantando las risas de todos los presentes.

Miguel, Yolanda y Román, emocionados por ver las luces en el taxi de José Antonio (taxista). E.E Zaragoza

Yolanda va en el asiento de en medio, justo entre ambos, y les explica todos los detalles que observan por la ventanilla. "¡Mirad chicos, qué bonito el árbol!", exclama para animarlos mientras el taxi cruza la plaza Aragón.

Al volante, José Antonio (taxista) no duda en animar el ambiente poniendo en bucle la canción navideña "de 28 minutos" que ha preparado la propia cooperativa para el recorrido.

Y, es que, desde la cooperativa no han dudado en celebrar el evento por todo lo alto y con todo lujo de detalles navideños. Además de los villancicos, todos los taxis han lucido sus mejores galas (con espumillones, cuernos de renos y otro tipo de ornamentos festivos) para la ocasión.

No solo eso, sino que han hecho gorros de Papá Noel para que todos los participantes vivan a lo grande la Navidad durante la media hora que dura el recorrido.

Cuenta, mientras sonríe por ver la felicidad de sus tripulantes, que esta es su segunda vez haciendo el recorrido. "El año pasado lo disfruté mucho. Es muy gratificante ver su ilusión y su mirada alegre... es un pequeño gesto que sin duda les hace muy felices", cuenta sonriendo.

Y no solo han disfrutado del espectáculo los participantes. Todo aquel que paseara por el centro este jueves ha podido ver a alrededor de 50 taxis navideños cargados de viajeros más que emocionados. Tanta fue la alegría (quizás también motivada por la música) que muchos se paraban a grabar e incluso a saludar a la que es, quizás, la cabalgata navideña más solidaria de la ciudad.