Vuelve a Zaragoza la cocina más inclusiva con la X Gala de Inclucina: por primera vez hay estudiantes de toda España

Vuelve un año más la cocina más inclusiva de todo Zaragoza con una fiesta a la que están invitados todos los zaragozanos para apoyar la integración de las personas con discapacidad. Se trata de la X Gala Benéfica del Club Inclucina, que tendrá lugar el lunes 15 de diciembre a las 18.30 en el Teatro de las Esquinas y que cuenta con la participación de Atades.

En la presentación de este martes, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha explicado que el objetivo es que todas las personas con discapacidad intelectual aprendan a cocinar y, asimismo, facilitar la integración social para que más adelante puedan tener oportunidades en el mercado laboral.

De esta manera, se pretende recaudar fondos para proyectos educativos de inserción laboral de personas con discapacidad intelectual, capacidad intelectual límite y autismo, promovidos por la asociación.

Igualmente, la alcaldesa ha recordado el reciente premio que Zaragoza ha obtenido por la Comisión Europea y la relación directa con esta integración. “El mayor reconocimiento que se puede otorgar en Europa, reconoce a Zaragoza como ciudad accesible 2026", ha afirmado.

Pero todos estos avances en la capital aragonesa no serían posibles “sin la participación de todas las entidades del tercer sector” que hacen que Zaragoza sea una ciudad accesible para las personas mayores o con discapacidad física o intelectual.

Por eso, Inclucina es una respuesta a todo ello. “Se favorece la integración y el aprendizaje de los jóvenes con discapacidad intelectual”, ha señalado la primera edil.