Vuelve a Zaragoza la cocina más inclusiva con la X Gala de Inclucina: por primera vez hay estudiantes de toda España
La X Gala Inclucina se celebrará el lunes 15 de diciembre a las 18.30 en el Teatro de las Esquinas y las entradas ya están a la venta.
Vuelve un año más la cocina más inclusiva de todo Zaragoza con una fiesta a la que están invitados todos los zaragozanos para apoyar la integración de las personas con discapacidad. Se trata de la X Gala Benéfica del Club Inclucina, que tendrá lugar el lunes 15 de diciembre a las 18.30 en el Teatro de las Esquinas y que cuenta con la participación de Atades.
En la presentación de este martes, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha explicado que el objetivo es que todas las personas con discapacidad intelectual aprendan a cocinar y, asimismo, facilitar la integración social para que más adelante puedan tener oportunidades en el mercado laboral.
De esta manera, se pretende recaudar fondos para proyectos educativos de inserción laboral de personas con discapacidad intelectual, capacidad intelectual límite y autismo, promovidos por la asociación.
Igualmente, la alcaldesa ha recordado el reciente premio que Zaragoza ha obtenido por la Comisión Europea y la relación directa con esta integración. “El mayor reconocimiento que se puede otorgar en Europa, reconoce a Zaragoza como ciudad accesible 2026", ha afirmado.
Pero todos estos avances en la capital aragonesa no serían posibles “sin la participación de todas las entidades del tercer sector” que hacen que Zaragoza sea una ciudad accesible para las personas mayores o con discapacidad física o intelectual.
Por eso, Inclucina es una respuesta a todo ello. “Se favorece la integración y el aprendizaje de los jóvenes con discapacidad intelectual”, ha señalado la primera edil.
Novedades
Este año el proyecto de Inclucina llega con novedades. En su X aniversario, esta iniciativa va a llegar por primera vez a nivel nacional. “Se ha conseguido que sean unos premios nacionales. Estudiantes de toda España van a poder venir a la próxima gala, conocer la iniciativa y participar en la esfera nacional”, ha explicado la alcaldesa, Natalia Chueca.
Además, este año son cinco alumnos del colegio de Educación Especial de Atades, San Martín de Porres, los "chefs" que han participado en la cocina que se podrá degustar en la gala.
Así lo ha asegurado el tesorero de la Junta de Gobierno de Atades, Manuel Villarte, quien ha explicado la importancia de estos proyectos para Atades. “Es muy importante dotar a nuestros muchachos de herramientas para demostrar su capacidad y valía”, ha afirmado.
Por su parte, Ramsés González, presidente del Club Inclucina, ha incidido en la importancia de acudir a la gala ya que “es la mejor manera de colaborar”. Y es que con un precio simbólico de 15 euros, la entrada incluye la gala benéfica, entrega de premios y degustación de bebidas y de tapas gourmet, que han estado previamente preparadas con ayuda por los miembros de Atades.
Sin duda, se trata de una oportunidad más para dar un paso hacia la lucha por la igualdad de las personas con discapacidad.