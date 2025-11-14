Zaragoza en Común denuncia que el edificio en ruinas del Tubo "tenía expedientes por deficiencias en la conservación"

"El edificio de la calle Estébanes 12-14 tenía varios expedientes acumulados por deficiencias en la conservación". Así lo ha asegurado el concejal de Zaragoza en Común, Suso Domínguez, esta mañana en el Ayuntamiento, señalando que, de hecho, "el último se inició en el año 2017 a raíz de una denuncia de la Policía Local, que se archivó en mayo de 2024 sin que se cumpliera ninguna de las medidas establecidas".

Esto, para el edil, es "un ejemplo paradigmático que muestra la total desidia por parte del Gobierno de Chueca en la protección del patrimonio local".

"No parece sensato que se archive un expediente de este tipo, sin cumplirse ninguna de las prescripciones técnicas, ni tan siquiera haberse abonado las sanciones impuestas, y que ahora tengamos que hacer frente a una declaración de ruina", ha manifestado Domínguez.

En concreto, la Orden de ejecución aprobada en enero de 2018 requería "el cerramiento de huecos, la colocación de sistemas antipalomas, saneado de revocos en planta baja, pintado, y otras actuaciones que se constata que no se realizaron", ha enumerado el concejal. De hecho, ha asegurado que los técnicos municipales informaron en abril de 2024 de que "no se ha aportado ninguna acreditación de la realización de las obras".

Todo ello, "a pesar de nuevas denuncias esta vez por vecinos en los años 2019 y 2020 sin que conste que haya habido ninguna inspección de urbanismo posterior, ni que se haya dado traslado a la unidad de conservación del patrimonio", ha insistido.

De la misma manera, ha expuesto que el titular del inmueble "no ha hecho efectivas las sanciones y multas coercitivas y ni tan siquiera ha sido posible notificar las actuaciones que se dirigían efectivamente al titular ya que no recibió las notificaciones, constando los destinatarios como ausentes".

Derrumbe

Todo saltó cuando parte de la fachada del edificio se derrumbó el viernes 31 de octubre, lo que provocó la clausura provisional de los establecimientos en la calle. Dos semanas han pasado, en las que los técnicos han estado trabajando para estabilizar el edificio con "la mayor premura posible" para poder reabrir los locales "cuanto antes", según han explicado desde el Ayuntamiento.

En un primer momento, se estimó que los establecimientos no podrían abrir hasta dentro de un mes. No obstante, esta misma mañana, el concejal de Infraestructuras, Víctor Serrano, ha anunciado que -tras visitar los trabajos y comprobar la seguridad de la fachada- tres locales ya podrán volver a abrir a partir de este viernes.

Estos son la discoteca Kenbo, el patio del Plata y la terraza de Casa Buisan. El resto permanecerán con la clausura provisional mientras continúan los trabajos en la infraestructura.

Para el concejal "detrás de muchas de estas situaciones, del abandono del deber de conservación y el progresivo deterioro de estos edificios, hay intereses especulativos que este gobierno con su inacción está favoreciendo".

"Esto no es un caso aislado", ha asegurado, recordado que hace unos meses "la AV de la Madalena denunció que existen decenas de edificios en el casco histórico, protegidos cuyos propietarios no están conservando esperando a una declaración de ruina que les permita construir sin rehabilitar ahorrando costes".

Desde Zaragoza en Común se exigen "la máxima transparencia" y que se tomen "todas las medidas para la protección del patrimonio, exigiendo el cumplimiento del deber de conservación por parte de los propietarios".