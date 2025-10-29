El Balneario de Jaraba, sin ayudas un año después de la dana: "Por las del seguro pagamos un 25% en impuestos"

Un año después de la dana que azotó buena parte de la península, algunos establecimientos turísticos han ido recuperando paulatinamente la normalidad. La gran crecida de los ríos Piedra y Mesa dejó multitud de daños en la localidad de Jaraba, en la provincia de Zaragoza, que todavía sufre los efectos y las consecuencias de una tormenta trágica.

Uno de ellos es el Balneario de la Virgen de Jaraba, que permaneció cerrado desde aquel trágico 30 de octubre y hasta el 2 de junio, aunque con parte de sus instalaciones todavía en obras. De hecho, todavía no han podido terminar algunos trabajos, y mantienen la capilla cerrada, una plazoleta y un paseo sin poder abrir.

Sin embargo, desde el Balneario lamentan que todo ello lo han tenido que hacer sin recibir ayudas por los daños, que han valorado en 4,5 millones de euros. “No hemos aparecido en el Real Decreto donde salen los afectados por la dana. Las pérdidas han sido muy grandes”, incide Cristina Sicilia, jefa de Administración del centro.

Y no solo apenas han recibido ayudas, sino que han tenido que tributar por las compensaciones del consorcio de seguros. “El consorcio de seguros sí ha avalado los daños, pero no llega al coste real, y nos descuentan un 7% y tenemos que pagar un 25% por el Impuesto de Sociedades. Es desesperante. Es una indemnización y tenemos que pagar un 25% en impuestos”, resalta Sicilia.

Además, todavía no disponen de teléfono para recibir llamadas. “Es muy grave. Trabajamos con una línea satélite y la fibra solo llega al parking. Estamos entre montañas, y lo único que llega es Telefónica. No sabemos qué hacer. No podemos teletrabajar. Hay veces que estás cobrando y no funciona el TPV”, destaca.

Todo ello hace que desde el Balneario se sientan “discriminados” por las instituciones. “No entendemos por qué Jaraba no está dentro del Real Decreto. Fue la misma dana. ¿Por qué nos han discriminado y no nos han incluido en ese Real Decreto?”, se cuestiona Sicilia, todavía sin respuesta un año después.

El Balneario abrió al 100% de su capacidad desde el 1 de agosto, y tiene previsto aprovechar el habitual cierre en invierno para culminar las obras de reparación. “Nos costó bastante arrancar. Tuvimos que abrir sin tener ascensores. Mucha gente lo ha entendido y han sido comprensivos con nosotros”, añade.