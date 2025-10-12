Así han sido los mejores Pilares de nueve protagonistas de Aragón: conciertos inolvidables, pregones o tardes en las ferias

EL ESPAÑOL DE ARAGÓN celebra el Día del Pilar con los recuerdos de nueve de los protagonistas de la Comunidad.

¿Cuáles han sido los Pilares favoritos de Miki Nadal? ¿Y de Eneko de Masterchef? ¿Cómo los recuerda la periodista Mavi Doñate desde Francia? ¿Y la actriz de Oregón Televisión Marisol Aznar?

EL ESPAÑOL DE ARAGÓN celebra el Día del Pilar con nueve de los protagonistas de la actualidad de la Comunidad.

Futbolistas, toreros, políticos, cocineros... Todos tienen unas fiestas que recuerdan con especial cariño o actos que les han marcado de por vida, con días "mágicos" en las ferias o simplemente paseando por las abarrotadas calles de Zaragoza.

Jorge Azcón: "Mi primer año como alcalde; un recuerdo imborrable"

Para el presidente de Aragón, Jorge Azcón, subir por primera vez como alcalde al balcón del Ayuntamiento marcó un antes y un después en sus Fiestas del Pilar.

De las de su juventud, cuando apenas tenía 20 años, es imposible elegir unos Pilares favoritos porque “todos fueron fantásticos”, pero al hablar de su etapa adulta lo tiene claro.

“Aquel primer año como alcalde no solo pude salir al balcón, sino participar en la Ofrenda. Es un recuerdo imborrable y para toda la vida”, afirma.

Natalia Chueca: "Con 20 años los vivía intensamente"

Para la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, es “muy difícil elegir solo uno de los miles de recuerdos que hay de las Fiestas del Pilar”. Aunque sí que admite que le guarda “especial cariño” a los que vivió en su juventud. “Cuando tenía 20 años los vivía intensamente, desde las vaquillas por las mañanas hasta los conciertos por la noche”, recuerda con una sonrisa.

Eso sí, lo que asegura que nunca podía faltar era “salir en la Ofrenda de Flores y honrar a la Virgen del Pilar”. Más aún ahora, que puede disfrutarlo como regidora de la ciudad, algo que para ella es “todo un honor”.

Eneko Fernández: "Cuando mis abuelos nos llevaban a las ferias"

El exfutbolista y reconocido chef, Eneko Fernández, tiene unos recuerdos “imborrables de las Fiestas del Pilar desde que era niño”.

Pero, hay uno que le ha marcado y era cuando sus abuelos de Alfajarín, Pepe y Pilarín, le llevaban a las antiguas ferias. “Ese era el día más mágico de las Fiestas del Pilar y siempre que llegaban las Fiestas les preguntaba cuándo iban a venir a Zaragoza”.

“Además de montarme en todas las atracciones, lo que más me gustaba era lo que comía porque solamente comía eso durante ese momento del año. El algodón de azúcar, la patata asada, la manzana con caramelo. Era maravilloso”, rememora Eneko.

Miki Nadal: "Recuerdo especialmente las de 1990"

Sin embargo, el presentador y cómico zaragozano, Miki Nadal, no tiene dudas. “Recuerdo especialmente las fiestas de 1990. Tenía 23 años y no tenía novia, lo cual hace un escenario fantástico. Estaba en Zaragoza, estábamos estudiando mi amigo Rafa De Miguel y yo y nos dedicamos a ver todo tipo de espectáculos”, cuenta con humor.

“Vimos a Tina Turner, que actuó en La Romareda, en el paseo de la Independencia actuaron los Héroes del Silencio, fantástico también. Era el año de la gira de Miguel Bosé en directo o el tren de largo recorrido de La Unión en una carpa que había al lado de Helios”, recuerda Nadal, que ese año se lo pasó “muy bien”.

Miguel Linares: "Ver la cara de ilusión de mis hijos en la Ofrenda"

Por su parte, el exjugador del Real Zaragoza, Miguel Linares, confiesa que para él, el mejor día de las Fiestas es la Ofrenda de Flores. “Desde que era niño y pasaba vestido de baturro hasta ahora que soy padre y paso con mis hijos y los veo con esa cara de ilusión. Ves a mucha gente feliz en un día muy especial”.

Además, recuerda hacer la Ofrenda e irse a pasar la tarde a las ferias y es algo que llevará “siempre grabado en la memoria”.

Mavi Doñate: "Me encantaba montarme en las ferias"

La periodista zaragozana Mavi Doñate guarda varios recuerdos bonitos de las Fiestas del Pilar como vestirse de baturra, bajar a la plaza del Pilar con sus padres o ir con sus abuelos a unos cabezudos que le daban "pánico". También era de las que iban a las ferias y se montaba en "los cacharros más temerarios".

De más mayor, cuando ya le dejaban salir más por la noche, destaca ir con sus amigos al Pregón y a los primeros conciertos: "Recuerdo uno en 1986 en La Romareda, con Franco Battiato, El Último de la Fila y Héroes del Silencio".

Marisol Aznar: "Me quedo con los fuegos fin de fiestas"

"Tengo miles de recuerdos y maravillosos", asegura la actriz Marisol Aznar, que ha disfrutado de los días grandes desde que era pequeña. Entre los momentos más especiales destaca salir a pasear con sus padres por las calles llenas de gente y, ya más adelante, actuar en diversos escenarios, donde disfrutaba con el público.

Sin embargo, se decanta por un momento en especial: los fuegos fin de fiestas. "Siempre quedo con amigos y familia y es un momento entrañable".

Aarón Palacio: "Están siendo mis mejores Fiestas"

Para otros, como el jovencísimo Aarón Palacio, estas están siendo sus mejores Fiestas del Pilar. Al no haber tomado la alternativa hasta este 2025 no había tenido “el placer” de torear durante los días grandes de Zaragoza, pero eso ha cambiado este mes de octubre.

“Lo había hecho en prefiestas, de novillero sin picadores, pero cuando uno está anunciado en una feria tan importante como esta, la intensidad con la que se viven las fiestas es muy grande”, explica el torero aragonés, de solo 20 años.

Pasada su brillante actuación en la Misericordia, aprovechará los días que restan para “disfrutarlos mucho” y estar con su gente.

Luis Larrodera: "Ser pregonero de Interpeñas es inolvidable"

Por último, el presentador Luis Larrodera elige dos Fiestas del Pilar. En 2002 tuvo el “honor” de ser pregonero de Interpeñas, una experiencia “inolvidable” que, más de dos décadas después, sigue más que presente en sus recuerdos.

Su otro Pilar favorito fue dos años más tarde. En 2004 participó en la Ofrenda vestido de baturro con su amigo Álex y, como el pregón, fue una experiencia difícil de olvidar.