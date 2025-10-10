La residencia Ballesol Puerta del Carmen ha celebrado la Ofrenda floral del Pilar: tradición, emoción y jotas

La residencia Ballesol Puerta del Carmen de Zaragoza ha celebrado este viernes su tradicional Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar, uno de los actos más esperados por residentes, familias y profesionales del centro.

El acto ha contado con la presencia de la concejal delegada del Mayor del Ayuntamiento de Zaragoza, Paloma Espinosa, quien ha querido acompañar a los residentes en un homenaje lleno de significado. "Es un honor acompañar a los residentes en esta actividad, he estado como en mi propia casa", ha explicado.

La música del grupo Terminillo ha puesto la nota de ambiente aragonés, con jotas y melodías populares que han despertado la emoción y los recuerdos de toda una vida.

Las flores que los mayores han entregado hoy a la Virgen tienen un valor muy especial: son creadas por ellos mismos durante las últimas semanas en los talleres de terapia ocupacional y psicología del centro.

Este gesto refleja el espíritu participativo con el que el centro diseña sus actividades, fomentando la implicación de los residentes y el mantenimiento de sus capacidades manuales, memoria y creatividad. Cada flor representa una historia, un recuerdo, un símbolo de devoción y cariño.

Sonia Martínez, directora de la residencia, ha destacado el carácter emocional de la ofrenda: “Para ellos no se trata simplemente de una actividad más, sino de un momento de homenaje, de conexión con sus vivencias, con las personas que han querido y con su fe. Por eso, cuando llega el día de la ofrenda, lo viven con mucha intensidad y emoción”.

La jornada se completa con la visita de familiares, que comparten la celebración y acompañan a los mayores en la entrega de flores. El patio principal del centro se llena de coloridos ramos y del inconfundible aroma de las flores que forman el altar improvisado ante la imagen de la Virgen del Pilar elaborada también por los propios residentes, una pieza artesanal que preside la entrada desde el inicio de las fiestas.

Por su parte, la concejal también ha querido agradecer la labor de los trabajadores del centro: "Hacen un trabajo impecable y me he llevado la sorpresa de que la rondada Terminillo es de un grupo de centro de convivencia de mayores del ayuntamiento".