Ofrenda floral subacuática en el Acuario de Zaragoza: claveles para una Virgen del Pilar sumergida con 900 peces

El Acuario de Zaragoza celebra las fiestas del Pilar como cada año con la Ofrenda Floral Subacuática. Este año ha sido dedicada al Voluntariado del Ayuntamiento de Zaragoza y han participado 30 Voluntarios.

A esta cita también ha asistido el consejero de Participación y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, y la concejal del Mayor Paloma Espinosa. La Ofrenda Floral Subacuática ha sido amenizada por la Rondalla Amigos de la Jota (Centro de Mayores de la Jota).

La Ofrenda Floral Subacuática de este año se ha realizado por segundo año en las gradas del Igapo. Los visitantes del acuario, los voluntarios del Ayuntamiento de Zaragoza y la Rondalla han podido observar a los 3 buzos (dos instructores de ARASUB: Jesús Martín y Andrés Aguarón y Carlos Vicente, Conservador del Acuario de Zaragoza) decorando el altar subacuático de la Virgen del Pilar con claveles rojos y blancos.

Los oferentes también se encontraban acompañados de más de 900 peces de 20 especies diferentes, entre los más llamativos arapaimas de 3 m de longitud, pacús de 1 m, o tiburones de Paroon de 120 cm.

La ofrenda Floral Subacuática no es la única actividad programada para celebrar las Fiestas del Pilar, este viernes y sábado 10 y 11 de octubre, se celebra “El Día del Niño”, que podrán disfrutar de una oferta especial de 6 € (de 3 a 12 años, los menores de 3 años entran gratis).