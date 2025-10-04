Zaragoza estalla en Fiestas con un pregón de cine, emotivo y reivindicativo: "Todos somos hijos de una misma tierra"

Zaragoza ya está en Fiestas, unas Fiestas de cine. Las voces de unos emocionados Javier Macipe, Pilar Palomero y Paula Ortiz, tres reconocidos directores, han dado inicio a una semana cargada de actividades y actos tan importantes como la Ofrenda de Flores en los que, para muchos, van a ser "los mejores días del año".

Junto a los tres directores, en el balcón del Ayuntamiento estaban la diseñadora Arantxa Ezquerro, el actor Pepe Lorente y la cineasta Blanca Torres. El cine no son solo actores, hay una amplitud inmensa de profesiones que hacen posible el séptimo arte, y este pregón lo ha puesto de manifiesto.

"Como ocurre en muchas familias, soy la 4º generación de Pilares. Quiero empezar felicitando a todas las pilares de esta tierra" ha comenzado Pilar Palomero ante una abarrotadísima plaza del Pilar, con más de 30.000 personas.

"Celebramos la diversidad, el deseo compartido de unas fiestas libres de violencia, no olvidamos a Palestina, pues queremos celebrar unas fiestas en paz", ha añadido la directora siendo la primera en nombrar el conflicto en Gaza.

"El 12 de octubre llevaremos flores a la Virgen con un pensamiento en aquellos que sufren, sobre todo el pueblo palestino, que el amor de esta plaza se expanda por el mundo entero", ha comentado un emocionado Javier Macipe, quien antes ha tenido un bonito recuerdo para su madre que está siguiendo las Fiestas desde el hospital.

Los pregoneros de las Fiestas del Pilar 2025. Ayuntamiento de Zaragoza

La tercera en coger el micrófono ha sido Paula Ortiz, la directora al igual que sus compañeros de profesión, se ha mostrado reivindicativa en su mensaje: "Hoy todos somos una ciudad, una asamblea, una familia. A pesar de que falten profesores, médicos, casas de juventud, a pesar de las guerras que nos avergüenzan y de los genocidios, y de quienes nos reprochan denunciar esa vergüenza, a pesar de todo eso, somos una gran ciudad que recibe a quien llega sin preguntar", ha asegurado.

El carácter y el orgullo aragonés también ha estado presente en este pregón de 2025. "Dicen que a los de Zaragoza, el Ebro y el cierzo nos cría fuertes y peleones, yo a compañeros los he visto pelear y luchar para sacar proyectos imposibles", ha expresado Palomero.

"Son muchos los compañeros que podrían estar aquí, os tenemos muy presentes, a los que abristeis camino, a los que estáis y a los que vendréis", ha añadido.

"Hablando de trabajo en equipo, nos gustaría recordar a todos aquellos trabajadores que hacen posible estas fiestas", ha comentado Macipe. Seguidamente ha cogido aire y ha comenzado una rápida retahíla: "sanitarios, bomberos, payasos, camareros, músicos, barrenderos ..." y un largo etcétera.

Pregón de las Fiestas del Pilar 2025. Ayuntamiento de Zaragoza

Otra lista, esta de una manera más pausada y poética ha sido la de Paula Ortiz, explicando porqué Zaragoza es una gran ciudad. "Lo somos gracias a los barrios, que siguen siendo barrios. Gracias a la gente en la calle. A las madejas y los vermús, a las migas y los capazos, A las maestras que enseñan y a los padres que educan. Lo somos gracias a la rasmia y a nuestra alma guerrera", ha exclamado.

Ha continuado con personajes ilustres de Aragón: "Lo somos gracias a Goya, Chomón, Buñuel, Saura, Borau. A Labordeta, a María de Ávila y a Carbonell. A Agustina de Aragón, a Miguel Servet, y a Ramón y Cajal (...) Lo somos gracias a los que se quedan, y a los que se van también. Somos un hogar por ser ciudad de paso, ciudad que acoge, ciudad que se celebra en estas fiestas".

Fuegos artificiales de las Fiestas del Pilar 2025. Ayuntamiento de Zaragoza

La parte final han sido varios "Vivas", coreados por los seis pregoneros: "¡Viva la cultura, viva el arte y viva el cine! ¡Viva la unión entre los pueblos, la paz y la concordia! ¡Viva la Virgen del Pilar!", han concluido.

La fiesta se ha desatado tras el tradicional 'Canto a la libertad' de José Antonio Labordeta y los fuegos artificiales. Por delante, una intensa semana con la Ofrenda de Flores como protagonista, conciertos, teatro, vaquillas y actividades para los más pequeños en espacios como el Río y Juego.

Respeto y diversión

La alcaldesa, Natalia Chueca, ha invitado a los miles de zaragozanos presentes en la plaza del Pilar a pasarlo bien, llenar las calles y demostrar que Zaragoza "es una ciudad para todos, acogedora, de cine".

Segundos antes, la concejala de Cultura, Sara Fernández, ha instado a hacer gala del "amor que tenemos a Zaragoza y a la Virgen del Pilar. Un amor que será hoy y siempre como esta ciudad: inmortal".