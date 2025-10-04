Aviso de la Policía Nacional en Zaragoza: "Durante el pregón de fiestas los robos de móviles y carteras se cuadruplican"

La plaza del Pilar en el pregón de 2024 E.E.

Hoy comienzan las Fiestas del Pilar 2025 y miles de personas se darán cita en la plaza del Pilar para vivir uno de los momentos más emocionantes.

El pregón de fiestas comenzará a las 21.00, este año correrá a cargo de los cineastas Javier Macipe, Pilar Palomero y Paula Ortíz, acompañados de la diseñadora Arantxa Ezquerro, la realizadora Blanca Torres y el actor Pepe Lorente.

Un momento especial es cuando toda la plaza levanta el cachirulo para entonar el “Canto a la libertad”, pero la Policía Nacional avisa: "Ese instante también es uno de los momentos con mayor número de hurtos y extravíos de teléfonos móviles y carteras".

"El año pasado, solo durante el pregón, los hurtos y pérdidas de móviles se cuadruplicaron", aseguran desde Policía Nacional.

Se espera una gran afluencia y la plaza podría llegar a albergar 45.000 personas. Ante la gran cantidad de afluencia, la Junta de Seguridad conformada por los órganos de gobierno de Delegación de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza con representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están preparados para mantener la seguridad e integridad de los ciudadanos.

No obstante, las pertenencias personales es responsabilidad de cada ciudadano. Por ello es importante seguir los consejos de la Policía Nacional, para que nada nos amargue las fiestas:

Guarda tus pertenencias en los bolsillos delanteros.

Si llevas mochila, colócala delante y con la cremallera cerrada.

Al hacer fotos o vídeos, sujeta firmemente el teléfono.

Si lo llevas colgado al cuello, protégelo dentro de la camiseta para evitar que te corten el cordón.

Por último, desde la Policía Nacional recuerdan que "si te han robado el móvil o la cartera, denúncialo cuanto antes en cualquier comisaría de Policía Nacional".