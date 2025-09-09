Inicio de curso movido con un PSOE "ojiplático" y Vox "dispuesto" a negociar la subida del IPC en basuras y agua

El inicio de septiembre ha traído consigo un nuevo curso político movido. Este martes, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, se ha encontrado con cada uno de los portavoces de la oposición, para poner sobre la mesa los grandes asuntos que marcarán el último tramo del año.

La primera reunión ha sido con la socialista Lola Ranera. O más bien encontronazo, puesto que la portavoz ha salido "ojiplática" de una charla de más de hora y media con la alcaldesa. El motivo, tal y como ha señalado la portavoz, ha sido la "petición" que le ha trasladado Chueca sobre las ordenanzas fiscales.

"Ha dicho que el PSOE debe tener un gesto con el gobierno de la ciudad y ha pedido mi apoyo para sacar adelante una propuesta para subir la tasa de agua y basuras", ha señalado Ranera. Y, "evidentemente", elevar el pago de estas ordenanzas a la subida del IPC es un punto por el que el PSOE no está dispuesto a ceder. "No lo vamos a apoyar, no vamos a generar más presión a las familias zaragozanas", ha asegurado la socialista.

Propuestas del PSOE

Por su parte, Ranera también le ha dejado alguna que otra propuesta a la alcaldesa. Como la calle Javier Lambán, una sugerencia que sí ha tenido éxito. O como lo ha expresado la portavoz socialista, ante la que "Chueca ha recogido el guante". Es necesario que esta ciudad le agradezca todo el trabajo que Lambán hizo por los aragoneses y, por supuesto, por los zaragozanos", ha señalado.

Asimismo, asegura ha transmitido su "preocupación" por la "falta de transparencia" del Gobierno del PP en cuestiones como la nueva Romareda y el "desprecio y la burla" que ejercen hacia los grupos de la oposición.

Ranera le ha reclamado a Chueca que se plante frente a Azcón, deje de "gobernar desde su atalaya" y defienda a los zaragozanos para solucionar problemas en educación y conciliación, como el Plan Corresponsables, o en sanidad, como la prestación de las urgencias en los centros de salud en los barrios.

La "cordial" conversación de Vox

La de Vox, por otro lado, ha sido una "larga y cordial" reunión con la alcaldesa en la que, según ha explicado su portavoz Julio Calvo, se han abordado asuntos clave para las próximas cuentas municipales. Calvo ha subrayado que su grupo está dispuesto a negociar los presupuestos de 2026, aunque ha advertido de que exigirán "el cumplimiento de los compromisos adquiridos en ejercicios anteriores".

El concejal ha trasladado a la regidora que los futuros presupuestos deben ser "austeros" y priorizar el gasto en las necesidades básicas de los ciudadanos, frente a partidas "suntuarias o alejadas de los problemas cotidianos". Entre las prioridades señaladas, Calvo ha destacado el déficit de vivienda en la capital aragonesa, que, según sus cálculos, ya supera las 4.000 nuevas unidades anuales. "Zaragoza está creciendo a un ritmo de 33 nuevos vecinos cada día. Si no se refuerza la oferta residencial, la ciudad se enfrentará a un grave problema para atraer a trabajadores y familias", ha alertado.

Otro de los puntos abordados ha sido la situación del antiguo centro de Torrero, para el que Vox reclama iniciar el proceso de desalojo y definir un nuevo proyecto de uso. También ha reivindicado mejoras en la comisaría del Casco Histórico y una inversión "más ambiciosa" en asfaltado y arreglo de calles concretas, poniendo como ejemplo la calle Casta Álvarez.

En esa línea, ha subrayado su preocupación por "el aumento de chabolas y asentamientos de infravivienda en la ciudad", poniendo de ejemplo zonas como el entorno del parque Bruil o la avenida de Navarra. "La falta de vivienda y el crecimiento de las personas sin hogar son hoy los dos grandes problemas de Zaragoza", ha afirmado.

Respecto a la posible subida de las tasas de agua y basura, Calvo ha reiterado "su oposición" a cualquier incremento superior al IPC. Además, Vox planteará ampliar las bonificaciones en el impuesto de plusvalías para que también se apliquen a las segundas viviendas.

"La alcaldesa quiere aprobar las cuentas dentro del plazo legal y sería histórico empezar el año con los presupuestos aprobados. Nosotros estamos dispuestos a hablar, pero siempre defendiendo los compromisos con los zaragozanos", ha concluido.