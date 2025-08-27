Uno de los pueblos más castigados por la dana de junio recupera su carretera en tiempo récord: "Hemos cumplido"

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha reabierto el acceso a Almochuel y terminará en los próximos días el arreglo de las otras dos carreteras provinciales que quedaron cortadas por la dana del pasado mes de junio, las de Almonacid de la Cuba y Villar de los Navarros.

El presidente, Juan Antonio Sánchez Quero, ha visitado este miércoles las obras, que han supuesto una inversión de 1,3 millones de euros y han sido tramitadas por el procedimiento de urgencia.

“Menos de dos meses y medio después de la dana, las tres carreteras están terminadas o casi terminadas. Cumplimos así nuestro compromiso de reabrirlas lo antes posible para que tanto los vecinos de Almochuel, Almonacid y Villar de los Navarros como el resto de usuarios de esas vías provinciales puedan volver a circular por ellas con total seguridad y ya no tengan que seguir utilizando los caminos que han tenido que usar durante este tiempo”, ha destacado.

Las obras en cuestión se adjudicaron el 24 de junio, solo 11 días después de la dana. “Gracias al excelente trabajo de nuestros técnicos hemos actuado rápido y bien dando respuesta a una situación muy complicada para los municipios afectados... La Diputación de Zaragoza siempre cumple con los pueblos”, ha resaltado el líder provincial.

Almochuel

La crecida del Aguasvivas excavó los terraplenes en un tramo de unos 250 metros llevándose gran parte de la plataforma de la carretera y uno de los estribos del puente que cruza el río. En este tiempo ha habido que construir un muro de contención lateral a base de escollera que también ha servido para reponer el estribo del puente y rellenar el terraplén de la carretera.

Acceso a Almonacid de la Cuba

El Aguasvivas desbordó la presa romana y dañó un tramo urbano de carretera de unos 300 metros llevándose parte de la plataforma e incluso el muro que la sostenía. Por ello, se ha tenido que construir un muro de contención de escollera de unos 70 metros y reponer la plataforma de la carretera en todo el tramo afectado.

Villar de los Navarros

En Villar de los Navarros, el desbordamiento de varios barrancos destrozó la carretera en diferentes puntos llevándose la plataforma en su totalidad o en gran parte. En esos puntos ha habido que construir una escollera y reponer la plataforma de la carretera.

Según explican desde la DPZ, en las tres carreteras los trabajos incluyen, además, la reposición del firme, de las biondas de protección y de la señalización tanto vertical como horizontal.