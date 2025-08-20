La DPZ lanza el "mayor plan de inversión de la historia" para sus municipios con hasta 130 millones de euros

Los municipios zaragozanos van a contar con un nuevo aluvión de subvenciones tras el lanzamiento de un plan extraordinario ejecutado por la Diputación Provincial de Zaragoza. Se trata del Plan +Provincia que busca inyectar más de 130 millones de euros en los municipios zaragozanos. En palabras de Juan Antonio Sánchez Quero, se trata de un "plan récord" en cuestión de ayudas económicas.

De esta forma, este plan está diseñado para que los 292 municipios beneficiados puedan acometer mejoras en las infraestructuras o en la prestación de servicios básicos "para que todos los vecinos accedan en igualdad de condiciones vivan donde vivan".

Así, podrán destinar la cuantía para la construcción o rehabilitación de vivienda. Además de servicios básicos como el abastecimiento, saneamiento, pavimentación de calles, alumbrado público, parques y jardines, cementerios, recogida y gestión de residuos, seguridad y orden público. De esta forma, los consistorios podrán solicitar la puesta en marcha de hasta tres actuaciones diferentes.

Los fondos se distribuirán por tramos de población en los que oscilarán entre los 240.000 euros para los municipios de hasta 150 habitantes o los 2,5 millones que les corresponderán a aquellos de más de 17.000 habitantes.

De esta forma, 251 de los 295 municipios y entidades locales que tienen menos de 1.200 habitantes recibirán una inversión por habitante superior a la de los municipios con más población.

Las bases de este programa extraordinario se publicarán en los próximos días en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza. Así, los consistorios podrán presentar sus solicitudes hasta el 15 de septiembre.

De esta forma, desde la administración se anticiparán 117 millones de euros este año, después de que sea aprobado en el pleno. Con todo ello, los 13 millones restantes se transferirán una vez certificadas las actuaciones al año siguiente.

Con estas cuantías, defienden que buscan beneficiar a los pueblos más pequeños: "La despoblación sigue siendo el mayor problema. Para revertir tenemos que hablar menos y hacer más", ha señalado Sánchez Quero. Tan solo en Zaragoza, 134 municipios han perdido habitantes y una tercera parte tiene menos de 500 habitantes: "El tercio de nuestros pueblos está en riesgo de extinción", ha alertado.

Ante esto, Sánchez Quero ha reivindicado que "nunca los ayuntamientos han recibido una línea de subvenciones de esta magnitud por parte de la DPZ u otras administraciones".

Según ha explicado, esta línea de subvenciones multiplica por 6 la cuantía destinada por el Gobierno de Aragón a los municipios de las tres provincias y multiplica por 13 lo destinado a los municipios zaragozanos por parte del Ejecutivo. En esta misma línea, ha reclamado que por parte del Ejecutivo aragonés "se olvidan de los municipios más pequeños de Aragón".