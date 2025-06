Amenazan con un conejo muerto a una asociación de un pueblo de Zaragoza: "Tenemos miedo de lo siguiente"

Una perturbadora imagen es la que ha asolado a un municipio de Zaragoza este pasado domingo. Un conejo muerto colgado boca abajo apareció en la puerta de la Asociación Villamixinos en Villamayor de Gállego. La estampa se la encontraron sus voluntarias cuando se acercaron : "Nos sorprendió muchísimo, lo sentimos como una amenaza", relata Raquel Asensio, presidenta de la asociación que se encarga de cuidar y controlar a los gatos del pueblo.

"No sabemos si es alguien adulto amenazándonos o un chaval joven borracho", admite. A lo que añade: "Nos asusta bastante si dentro de cuatro días lo que nos aparece es un gato colgado". Esta situación también ha sido denunciada por el Ayuntamiento de Villamayor de Gállego, quien ha dado parte al Seprona de lo ocurrido y ha transmitido un mensaje por sus redes sociales donde pide colaboración para conocer quién está detrás de ello.

Sin embargo, tanto desde la asociación como desde la concejalía de Medioambiente del consistorio advierten de que es una situación que viene alargándose en el tiempo: "Comenzamos la asociación en 2021 cuando nos encontramos una pequeña gata que estaba apaleada y herida con perdigones", explica Raquel.

Así, durante estos años el número de casos de gatos heridos o, incluso, muertos a causa de perdigones no ha parado ya que, como recalcan, "la gente no tiene escrúpulos": "Nos han matado a tres gatos con perdigones y no hace mucho apareció uno muerto a base de una bala", enumera Azucena Pascual, concejal de Medioambiente del municipio.

La inquina de algunos vecinos contra estos animales no solo se está viendo como objeto los gatos de las colonias controladas sino también de los propios particulares ya que se ha conocido que hasta dos gatos de vecinos fueron víctimas de perdigones: "Uno nos lo encontramos muerto y otro con las patas llenas de sangre y un perdigón en la columna que fue incompatible con la vida", señala Asensio.

Aunque esta es una práctica que se está comenzando a extender en el pueblo, la que está dominando en la causa de la muerte de estos felinos es el envenenamiento. Según cuentan desde Villamixinos, una colonia que fue esterilizada este invierno ha desaparecido al completo y temen que haya sido porque están envenenados todos.

Asimismo, las propias voluntarias señalan que están siendo víctimas de "comentarios sin escrúpulos" cuando como defienden solo hacen una tarea por el "bien" del pueblo al evitar que haya olores, un control de las colonias y la esterilización de los gatos.

A raíz de esto último, desde el Ayuntamiento hacen un llamamiento a los vecinos para que esterilicen a sus animales: "Es un gasto que está asumiendo el consistorio y queremos llegar a un acuerdo con los veterinarios para que en invierno haya una oferta y los vecinos se animen", explica Pascual.

Por una mayor concienciación también se encuentran trabajando con Ecoembes y Aldeas Infantiles para que los más pequeños entiendan la importancia de cuidar a los animales con el acondicionamiento de varios contenedores para ellos.