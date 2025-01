Incertidumbre en Zaragoza por el posible recorte de sedes del Mundial 2030: "Las reglas no se pueden cambiar a mitad"

Nuevo giro de guion en la carrera por el Mundial 2030. La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) estudia reducir ahora el número de sedes. La propuesta original, de la que Zaragoza forma parte con la nueva Romareda, incluía un total de 20: 11 en España, 6 en Marruecos y 3 en Portugal. Pese a que fue aprobada en diciembre, el organismo internacional podría hacer caer entre dos y cuatro de los estadios siguiendo un criterio de sostenibilidad y reducción de costes.

La decisión afectaría principalmente a España y a Marruecos, ya que Portugal mantendría intactas sus tres sedes. El cambio, que podría anunciarse en los próximos meses, mantiene en vilo a las ciudades españolas seleccionadas. A él se unen, además, las recientes declaraciones del nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que insiste en que Valencia forme parte de la candidatura.

Todo esto ha sido recibido con cierta "incertidumbre, sorpresa y molestia" en Zaragoza. Según fuentes de la candidatura aragonesa, mientras no haya constancia oficial de la FIFA "es difícil valorar nada". No obstante, desde la capital admiten que este nuevo planteamiento "contrasta" con lo que hace tan solo unas semanas se venía celebrando en Madrid.

Tanto España como la capital de Aragón recibieron "excelentes" puntuaciones, por lo que ahora, esta nueva noticia, "sorprende", ya que "no se pueden cambiar las reglas del juego a mitad del partido". Mucho menos cuando las ciudades ya confirmadas como sedes "han hecho los deberes", insisten desde el grupo de trabajo aragonés.

Tanto Zaragoza como el resto de candidaturas elegidas para el Mundial 2030, han pasado un proceso "muy exigente" que les ha obligado a comprometerse con unos plazos más que exigentes. Todo un "gran trabajo" que ha evolucionado en un proyecto que brilla tanto "en movilidad, transporte y hostelería", aseguran.

RFEF FIFA quiere reducir entre dos y cuatro sedes del Mundial 2030 y Louzán aumenta el malestar por su empeño en Valencia

Dado el nivel y "el esfuerzo", lo que está claro es que "todas las sedes ya confirmadas se merecen conocer la información y no verse inmersas en este tipo de situaciones", declaran. De hecho, insisten en que "el problema" no es incluir o no a Valencia en el plan, sino que ello "perjudique al resto de las ciudades que han sido ya elegidas".

Por ahora, insisten en que desde la candidatura zaragozana se mantendrán a la espera. De hecho, según han señalado a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, las ciudades elegidas tienen todavía pendiente una reunión de trabajo con la nueva dirección de la RFEF, y sería "muy conveniente" que se produjera cuanto antes para saber cómo proceder de cara al Mundial. "Hemos trabajado mucho, pero todavía queda más aún por hacer", declaran.

¿Quién está en peligro?

Según fuentes cercanas a la organización del Mundial 2030 consultadas por EL ESPAÑOL, Riazor (con capacidad para 48.015 espectadores tras la reforma planteada) y Anoeta (42.300) son actualmente las sedes más vulnerables. El proyecto de ambas ciudades no termina de convencer al organizador y encaja en las cuentas de recorte que FIFA está valorando para España.

Por contra, Louzán parece empeñado en incluir a Valencia en la lista. Recientemente justificó su apuesta destacando la importancia de la ciudad y el progreso en las obras del estadio, una actitud que ha provocado el enfado de las candidatas seleccionadas.