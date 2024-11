Los vecinos de Valdefierro vuelven a la calle por la línea 24 del bus y el Ayuntamiento promete cambios "para mejor"

Decenas de vecinos de Valdefierro han vuelto a echarse a la calle este martes por la línea 24. La inminente irrupción del nuevo circular -anunciado en campaña por Natalia Chueca y previsto para principios de 2025- hace temer por el futuro de esta conexión, que une el barrio con Las Fuentes.

Desde el Ayuntamiento insisten en que los cambios que se apliquen serán "para mejor", y que no solo se dará servicio al 'casco antiguo' de Valdefierro, sino que se llegará a los nuevos desarrollos urbanísticos. Pero el tejido vecinal no solo no se conforma con la respuesta sino que promete dar la batalla hasta que sus reivindicaciones sean escuchadas y tenidas en cuenta.

Es lo que les ha llevado a manifestarse siguiendo el recorrido del 24 hasta la salida del distrito, una protesta secundada por decenas de vecinos y las principales asociaciones y entidades culturales de Valdefierro.

Jorge Navarro, presidente de la Asociación de Vecinos Aldebarán, critica que el Ayuntamiento siga sin recibirles. El principal problema es que "no hay información certera". Esto, sin embargo, podría cambiar a no mucho tardar. Desde el Consistorio aseguran que se está terminando de perfilar las novedades y que, en cuanto estén cerradas, se comunicarán. A este respecto, inciden en que la idea es mejorar la conexión del barrio con el resto de la ciudad.

Desde la plaza del Pilar insisten en que el estudio en el que se basa el temor de los vecinos ha quedado desfasado. Estos, sin embargo, no descartan nuevas movilizaciones frente al Ayuntamiento o en las calles del centro para hacerse oír.

Según denuncian, el nuevo circular "no sería solución", ya que "empezaría en la estación e iría hacia Las Delicias sin pasar por Valdefierro de ninguna forma". "Estamos acostumbrados a hacer trasbordos, pero para una excepción que hay, perder el 24 nos parece demasiado. Lo que necesitamos es una interlocución del Ayuntamiento y que nos diga cuáles son realmente sus planes", apunta.