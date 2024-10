Todo listo para el Monumental Tour en Zaragoza: "No nos da miedo la lluvia, puede dar algo de magia"

Todo listo para que comience el Monumental Tour en Zaragoza. El escenario, donde tres grandes DJ harán retumbar la plaza del Pilar este viernes por la noche, ya está casi listo. De ello han sido testigos la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y el creador de este espectáculo cultural, Michael Canitrot, han dado el visto bueno a los últimos trabajos antes de que comience la fiesta.

"Sabíamos que iba a tener una grandísima acogida a nivel internacional, pero ha superado todas las expectativas con la capacidad de los hoteles está prácticamente llena", ha declarado la regidora. Ha aludido así a las cifras de los turistas que, durante este fin de semana, visitarán la capital de Aragón con motivo del espectáculo.

Las reservas superan ya el 85% de ocupación, según informó Horeca. La cifra de personas que se alojarán en los establecimientos hoteleros se estima en 17.000, "aunque también son muchos los que se quedan en apartamentos turísticos", ha apuntado Chueca.

Todo un reclamo que "volverá a llenar la plaza del Pilar, después de dos semanas del Pilar", ha confirmado. Las miradas, como en la semana de Fiestas, vuelven a estar puestas en el cielo porque, según la previsión de la Aemet, lloverá durante todo el fin de semana.

Problemas climatológicos

Un problema meteorológico que no preocupa al creador y productor del espectáculo. "No me preocupo por la climatología, aunque las previsiones son complicadas, porque el Tour está pensado para funcionar a pesar de la lluvia", ha asegurado Canitrot.

Un poco, o bastante agua, que podría darle "un toque mágico" al show. Ha rememorado así uno de los últimos espectáculos llevado a cabo en Europa: "Llovía a mares, pero nadie se movió de su sitio y los equipos están preparados para todo".

No obstante, desde el Ayuntamiento de Zaragoza han planeado un 'plan B'. Si el viernes las lluvias no permiten la realización técnica del espectáculo, la música y el video videomapping "pasarán al sábado".