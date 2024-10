Zaragoza recurrirá la sentencia que anula la paralización de los parques fotovoltaicos en la huerta

El Ayuntamiento de Zaragoza presentará recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) contra la sentencia del juzgado de Lo Contencioso número 3 que anula la moratoria aprobada por el Consistorio y acerca la posibilidad de que Clarita, el parque más avanzado en la huerta de Movera, termine convirtiéndose sen una realidad para disgusto de sus vecinos.

El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha recalcado este lunes que las sentencias "no solo hay que acatarlas, sino que respetarlas" y que, por consiguiente, no iba a cargar contra este auto. "Nadie puede dudar de la intención de este gobierno de no permitir aquello que hicieron otros antes que nosotros u otras instituciones. Nuestra postura ha sido inequívoca", ha dicho ante las críticas de todos los grupos de la oposición.

Serrano ha recordado que ya hace meses advirtió de los problemas de encaje jurídico que podrían derivar de este asunto. En este sentido, ha subrayado que el propio auto reconoce que esta "no es una cuestión sencilla" y que no había jurisprudencia. Es más, ha defendido que con la normativa del juego "se hizo igual" sin que hubiese pronunciamientos en contra. "Jurídicamente, la situación era idéntica", ha expuesto.

Pese a todo, ha recalcado que no va a hacer demagogia con esta cuestión, y que el Consistorio va a seguir "estrictamente" el criterio de la asesoría jurídica municipal. "Somos un gobierno responsable y lo que no vamos a hacer es meter a este Ayuntamiento en un lío mayor del que pueda estar ya. Si hubiese sentencia firme y tuviésemos que ir al otorgamiento de licencias, iríamos", ha adelantado.

Actualmente, según Serrano, hay dos proyectos con una casuística "prácticamente idéntica". Se trata de los parques de Santa Marta I y II, fuera de la huerta de Movera. "Quiero advertir de que del resultado de esos procedimientos dependerá la posición jurídica que se adopte por parte de asesoría municipal", ha indicado.

Sus explicaciones no han convencido, sin embargo, ni al PSOE ni a ZEC ni a Vox. Para el socialista Horacio Royo, Serrano utilizó a los vecinos de Movera para la "indigna campaña" que lanzó el PP contra el Gobierno de Javier Lambán en periodo electoral. "Cuando vio que empezaban a movilizarse quiso hacerse la foto. Ha mentido de una manera obscena y ha actuado con una falta de transparencia absoluta. Al final parece que vayamos a tener la culpa los grupos de la oposición por haber quitado una disposición transitoria", ha dicho.

Royo cree que Serrano debería pedir perdón a los vecinos de Movera y El Lugarico de Cerdán y que, con el recurso, el Consistorio busca únicamente "dar una patada para adelante y demorar la realidad". Para ZEC, la sensación es que el PP "está mirando para otro lado con este tema". Su portavoz, Suso Domínguez, cree que la moratoria que se anunció antes de las elecciones municipales fue "un conejo de la chistera" que "ni siquiera cumplía los requisitos formales".

"No nos extraña que el acuerdo sea nulo. Fue una acción de oportunismo político que va a tener consecuencias para la huerta de Movera. Debería plantearse su continuidad al frente de la consejería", ha espetado.

A su juicio, los populares defendían la moratoria "pero flojito", una acusación que Serrano no ha dudado en calificar de "esperpento". Vox también ha lamentado que, en todo este tiempo, el PP no les haya hecho caso. Para Armando Martínez, "el origen del mal" está en la modificación 153 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que lanzó ZEC, ya que fue este cambio normativo el que permitió que se instalaran placas en la huerta de Zaragoza.

Su partido cree que, en este asunto, el Ayuntamiento ha mostrado una "debilidad jurídica impropia de esta casa". "Nos preocupa la situación en la que queda la huerta de Movera y sus vecinos. Hay otros proyectos que pueden estar en un escenario similar", ha advertido el concejal.