Uno de los malos de Harry Potter vuela hasta Zaragoza para conocer a sus fans: "Goyle no tendría que haber muerto"

La magia ha llegado este lunes a Zaragoza en el Hogwarts Express. El actor Josh Herdman, quien interpretó a Gregory Goyle en Harry Potter, se ha teletransportado desde Delicias al Callejón Zaragozón con un traslador, donde ha saludado y conocido a sus fans aragoneses.

Goyle era uno de los guardaespaldas de Draco Malfoy, jugador de Quidditch, y amante de la comida junto a su amigo Goyle. Una pasión que les llevó a protagonizar una de las escenas más recordadas por los fans: cuando engañados por Harry y Ron, quienes pretendían elaborar la poción multijugos con sus cabellos, se desploman tras atiborrarse a magdalenas con somníferos.

Ahora, trece años desde que se dio fin a las películas que marcaron a más de una generación, Herdman ha viajado con polvos flú hasta la capital de Aragón para celebrar el 'Harry Potter Book Day'. Una cita en la que los seguidores y amantes de las películas han podido conocer, charlar y fotografiarse con uno de los chicos 'malos' de Slytherin.

Su visita a Zaragoza

En su visita, no ha dudado en coger su escoba para pasear por algunas zonas mágicas de la ciudad, que ha descrito como "preciosa". En su recorrido, Herdman ha visitado el puente de piedra y, como no podía ser de otra manera, el Pilar.

Y es que, aunque el actor ha crecido rodeado de brujería y hechicería, asegura que estar delante de este "gran" monumento le ha quitado el aliento. No ha encontrado las palabras para describir la "emocionante" sensación de estar ante la Virgen, así que ha señalado que es algo que "hay que ver con los propios ojos".

Un encanto que no ha dudado en llevar atado a la mano, donde una cinta del Pilar de color verde (como Slytherin) llama la atención a la hora de firmar el merchandaising a los fans. "Me la han regalado, es preciosa así que no he dudado en ponérmela, porque además me han dicho que da suerte", ha explicado a este diario.

No sabe mucho español, mucho menos palabras aragonesas. Pero al conocer el significado de la expresión "ir de propio" se sorprende maravillado y ríe ante la lógica maña. Al fin y al cabo, él está este lunes "de propio" en Zaragoza.

Herdman sigue dedicando su vida al séptimo arte. Aunque, a sus 29 años decidió compaginar el cine con el boxeo. "Es un 'hobbie' para mí, ahora con 37 años creo que ya estoy desfasado pero estuvo muy guay probarlo por un tiempo", cuenta sobre su experiencia como luchador en la MMA.

Sobre Harry Potter, cuenta que tanto la saga de libros como la de películas, "cambiaron por completo" su vida. "Es realmente increíble, si alguien me hubiera dicho a los 13 años que muchos años después me recordarían por participar en las películas, de las que todavía estaba haciendo audiciones, nunca lo creería. De ninguna manera", expresa.

Un fanatismo que ha asegurado haber vivido y amado hoy en Zaragoza, durante su paseo para conocer la ciudad. "Me han reconocido, es algo muy fuerte. La verdad que la gente de aquí es muy cercana y amable", ha señalado el actor.

Acercamiento que ha sido mucho más familiar en los 'meet and great' llevados a cabo en la tienda de Reino de Juguetes. Pocos han sido los afortunados de poder conocer y charlar con Herdman, quien ha develado desde su "insatisfacción" con la muerte del personaje "que no debería haber pasado porque no estaba prevista en los libros", hasta su crush de la saga: Hermione Granger. Porque, al fin y al cabo, "¿quién no ha estado enamorado de Emma Watson?".