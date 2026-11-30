Azcón y el PP aragonés, eufóricos tras la victoria de Feijóo: "Hoy los que bailamos somos nosotros"

Alegría desatada en el Partido Popular de Aragón con la victoria de Alberto Núñez Feijóo. "Hoy los que bailamos somos nosotros", ha expresado el presidente Jorge Azcón frente a los militantes congregados en la sede.

Azcón ha celebrado que el PP ha sido la fuerza más votada en las tres provincias y líder en escaños en dos de las tres provincias, Zaragoza y Huesca. Solo se han dejado uno en Teruel, que ha ido a Vox.

El líder de la DGA ha señalado que Aragón es la prueba de que "la fórmula de gobernar" de Feijóo "funciona". "Mañana, volvemos a trabajar por España", ha expresado.

En palabras de Azcón, el Gobierno de Feijóo será "de palabra y de concordia" respecto a Aragón. "Abrimos una etapa nueva en la que romper el muro y ejercer el poder con decencia", ha afirmado.

El mandatario popular ha destacado el desarrollo de la campaña "de propuestas y de ilusión". "No vamos a defraudar la confianza que Aragón y España han puesto sobre nosotros", ha insistido.

"Mañana, volvemos a trabajar por España", ha concluido.

La noche ha sido de euforia en la sede del PP aragonés. Fuentes del partido destacaban, una vez asegurada la victoria de Feijóo, que todo había ido conforme a sus planes, tanto en el ámbito nacional como en el autonómico.

Los populares han perdido un escaño respecto a 2023 por la subida de Vox en la provincia turolense, pero han calcado los resultados globales en la Comunidad, con seis diputados: tres en Zaragoza, dos en Huesca y otro en Teruel.

En el Senado, han obtenido siete, dos por encima de la coalición de izquierdas: dos en Zaragoza y Huesca y tres en Teruel.