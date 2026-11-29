José Manuel, carnicero con más de 30 años de experiencia: "El ternasco está en máximos históricos esta Navidad"

La Navidad está a la vuelta de la esquina y las compras navideñas ya han comenzado en la comunidad aragonesa.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado los datos de inflación interanual correspondientes al mes de octubre, que se ha situado en el 4,9 %.

Esta cifra supone un incremento de seis décimas respecto a agosto, cuando la tasa alcanzó el 4,3 %. De este modo, España encadena ocho meses consecutivos con una inflación interanual superior al 3 %.

En este contexto, el encarecimiento de los productos de alimentación también afecta al sector cárnico.

Uno de los protagonistas indiscutibles de las comidas navideñas es el Ternasco de Aragón, cuyo precio ronda actualmente los 32,98 euros por kilo y se encuentra en máximos históricos.

"El ternasco está en máximos. Nunca jamás se ha pagado tanto; como este año no ha estado nunca", subraya José Manuel Lahoz, carnicero de Carnicería Lahoz.

Frente a la creencia extendida de que el precio del ternasco seguirá subiendo a medida que se acerque la Nochebuena y de que, por ello, conviene comprarlo con varias semanas de antelación para congelarlo, los comerciantes desmienten esta idea y aseguran que no responde a la evolución habitual de los precios.

"No porque venga la Navidad va a subir más. Históricamente, todos los años el precio más caro del ternasco siempre ha sido para las fiestas del Pilar y Todos los Santos, más que en Navidad. Incluso antes de Navidad siempre ha tenido una pequeña bajada", subraya el carnicero.

El encarecimiento de los costes repercute notablemente en los mostradores de las carnicerías. Una canal de máxima calidad, de entre 9 y 10 kilos, supone para el profesional un coste de alrededor de 200 euros, impuestos incluidos. Esto sitúa el coste de partida en unos 19 euros por kilo.

Actualmente, tanto la costilla como la pierna se comercializan a 32,98 euros el kilo en el mostrador, mientras que la paletilla alcanza los 26,98 euros: "Te puedo asegurar que no estamos ganando dinero, está todo por las nubes", confiesa Lahoz.

En los últimos años, uno de los productos que ha ido ganando terreno en las mesas es el lechazo, mientras que otros, como el cochinillo, han perdido protagonismo.

"El cochinillo veo que va en detrimento; hace, por ejemplo, 30 años se vendía mucho más cochinillo que ahora y, sin embargo, el lechazo ha subido al podio", asegura el profesional.

En términos interanuales, estos precios representan un incremento aproximado del 20 % respecto al año pasado. Se trata de una subida extraordinaria que contrasta con la evolución de otras carnes, como el cerdo o la ternera, cuyos precios no están experimentando un repunte similar.

"El problema que tenemos es que cuando vienen precios tan caros, nosotros tampoco podemos meter el margen que nos gustaría. Al fin y al cabo, trabajar esos días supone un esfuerzo adicional, tienes que incentivar a la plantilla y hay que pagar horas", señala el carnicero.

El traslado de estos costes al cliente es solo una parte del problema que denuncian los autónomos del comercio de proximidad.

El sector también debe hacer frente a las dificultades para mantener unos márgenes de beneficio sostenibles ante el encarecimiento de las materias primas y los costes derivados de la actividad durante las fechas festivas.

A todo esto se suma el esfuerzo adicional, el pago de horas extraordinarias, los incentivos a la plantilla y una creciente carga administrativa y fiscal.

"Vienes a la carnicería y con 50 euros te llevas tres segundos platos; esto va a ser insostenible. Tenemos unas presiones tanto sanitarias, fiscales y de trabajo que, para llevarlas a cabo, hay que estar muy preparado en mantenimiento, instalaciones y trazabilidad. Nosotros nos hicimos autónomos por vocación y nos están obligando a estar todos los días con libros y ordenadores. Los impuestos son exagerados y todo eso incrementa el coste", expresa Lahoz.