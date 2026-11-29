Comienza el 29-N con filas en los colegios electorales: "Una oportunidad así no se puede dejar pasar"

Este domingo 29 de noviembre es una jornada decisiva para los españoles.

Miles de ciudadanos están llamados a las urnas para ejercer su derecho al voto y elegir al nuevo presidente del Gobierno de España.

Los colegios electorales han abierto sus puertas a las 8.00 horas y, a partir de las 9.00, los aragoneses han comenzado a depositar sus votos en las urnas.

El 100 % de las mesas electorales se ha constituido con total normalidad y sin ningún tipo de incidencia.

La jornada ha dejado, eso sí, alguna anécdota entre los primeros votantes, como la falta de bolígrafos o el hecho de que algunos no los habían llevado consigo.

"Estamos nerviosas porque no sabíamos cómo iba a ser esto, pero entre nosotros nos ayudamos. Espero que no paremos, porque eso significará que ha habido mucha participación", aseguran Silvia, Sara y Loles, miembros de una mesa electoral del CEIP Puerta de Sancho.

Silvia Sara Loles, mesa electoral en Zaragoza E.E

En los 731 municipios aragoneses se han habilitado 2.216 mesas electorales, repartidas en 1.012 locales, donde durante las primeras horas de la mañana ha predominado la tranquilidad.

"Está yendo todo muy bien. Parece que ahora estamos tranquilos, pero más tarde la afluencia será mayor, explican Juan Carlos, Diego y Pablo, miembros de otra mesa electoral.

Por otra parte, este diario también ha podido hablar con Sara, que ha acudido como suplente para presidir una mesa electoral y habría tenido que asumir el cargo si hubiera faltado alguno de los titulares.

"No me ha tocado por los pelos, pero, ya que he madrugado, he aprovechado para tomarme un café y votar", confiesa la joven.

Más testimonios

Un total de 1.041.573 aragoneses están llamados a votar en estas elecciones generales, en las que la comunidad elegirá a 13 diputados al Congreso —siete por Zaragoza, tres por Huesca y tres por Teruel— y a 12 senadores, cuatro por cada provincia.

Entre los primeros votantes de Zaragoza se encuentra Antonio Garrido, que ha acudido al colegio electoral del Sagrado Corazón, en el barrio del Actur.

Este diario ha podido hablar con él y asegura que votar es necesario para mejorar el país: "Vengo a votar para que se arregle un poco España. Creo que mucha gente votará para que las cosas no sigan como están", afirma Garrido.

Otro de los ciudadanos que ha madrugado para ejercer su derecho al voto ha sido Carlos, que considera que cuanto antes se vote, mejor: "He acudido tan pronto porque es lo que hay que hacer, cuanto antes se haga, mejor".

Zaragoza sale a votar este 29-N E.E

No todos los madrugadores que han acudido a votar han aprovechado después para desayunar. Algunos han preferido continuar con sus planes para el día, como es el caso de Carlos, que tenía previsto marcharse de excursión a Alquézar.

"Me voy de excursión ahora a Alquézar y he aprovechado el madrugón para votar. No se puede dejar pasar esta oportunidad. Esta noche seguiré con mucho interés todo lo que ocurra", asegura el zaragozano.

Algunos jóvenes también han madrugado en esta jornada decisiva. Es el caso de Irene, de 24 años, que ha acudido a votar antes de participar en una competición deportiva.

"He venido pronto porque tengo una competición de Hyrox. Me esperaba más gente. Ya he votado y estoy deseando ver qué pasa esta noche con los resultados", expresa la joven.

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