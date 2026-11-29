Los cabezas de lista al Congreso por Zaragoza. E. E.

Aragón se sube a la ola para echar a Pedro Sánchez: el PP gana las elecciones y la derecha suma más del 55% del voto

Aragón se ha sumado este 29-N a la ola para echar a Pedro Sánchez de La Moncloa.

El PP ha ganado las elecciones con rotundidad al alcanzar los seis diputados y superar el 36% del voto.

Pierden uno respecto a julio de 2023, pero sacan 8 puntos al PSOE, que se mantiene como segunda fuerza.

Esto se traduce en 245.167 sufragios a estas alturas de la noche.

Con el 92% escrutado, la derecha suma el 55,2% del total del voto.

Vox crece hasta los dos diputados al conseguir uno por Zaragoza y otro por Teruel, pero se va de vacío en Huesca.

El partido de Santiago Abascal ha convencido a más del 18% de los votantes aragoneses, lo que le ha permitido conseguir un escaño más que en 2023.

Mientras, el PSOE retiene el 28% pese a los presuntos escándalos de corrupción que han rodeado al entorno de Pedro Sánchez y su Gobierno y a crisis como las de Ceuta, Urda o El Hierro.

Quien también mantiene su representación en el Congreso es CHA, esta vez aliado con Frente Amplio.

Marina Rodríguez se sentará en la Cámara Baja con el apoyo de más del 10% de los aragoneses.

Por provincias

Por provincias, el PP llega al 36% en Zaragoza, el 37,7% en Huesca -donde consigue su mejor porcentaje- y el 36,2% en Teruel.

Vox, por su parte, logra unos números muy similares en Zaragoza (18,8%) y en Teruel (18,7%).

En el caso del PSOE, las peores cifras están en la provincia de Zaragoza (26,8%).

En Huesca, en cambio, se dispara hasta el 34% y en Teruel llega al 34,3%.

Noticia en actualización

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