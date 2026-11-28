Zaragoza ha reducido otros 11 millones de euros su deuda en el último trimestre hasta dejarla en 491, el dato más bajo de lo que va de siglo.

Se trata, de hecho, de la primera vez en 30 años que baja de la barrera de los 500 millones.

Así lo reflejan los últimos datos publicados por el Banco de España, que constatan una nueva reducción del endeudamiento municipal.

Evolución de la deuda en Zaragoza. E. E.

En apenas tres meses, las obligaciones financieras del Consistorio han pasado de los 502 millones registrados al cierre del segundo trimestre a los actuales 491 millones.

La bajada es todavía más significativa si se compara con el mismo periodo del año anterior.

Entonces, la ciudad debía 523 millones, por lo que ha conseguido reducir su deuda en 32 millones en los últimos doce meses.

La evolución también resulta positiva si se amplía la perspectiva al actual mandato municipal. En junio de 2023, mes de la toma de posesión de Natalia Chueca, la deuda ascendía a 611 millones de euros.

Desde entonces, el Ayuntamiento ha conseguido rebajarla en 120 millones, lo que representa una reducción cercana al 20%.

La concejala de Hacienda, Blanca Solans, achacaba todo en el anterior balance a la solvencia y la disciplina financiera del Ayuntamiento, que se ha traducido en el cumplimiento de las reglas fiscales.

Solo con el ahorro en intereses presupuestado para 2026 se ha conseguido una rebaja 5,3 millones de euros.

Esto supone una reducción anual del 35% del gasto financiero.

La ciudad acabó 2025 con una ratio de deuda viva sobre ingresos corrientes del 65,45%, dos puntos por debajo de 2024.

Para el común de los mortales, esto significa que el porcentaje está muy por debajo del umbral del 75% a partir del que los municipios pasan a estar tutelados financieramente por la administración autonómica. En este caso, el Gobierno de Aragón.

Los 491 millones actuales suponen, también, la cifra más baja de toda la serie histórica recogida en los datos del Banco de España.

Un mal precedente

En 2016, la capital aragonesa tenía un 'debe' superior a los mil millones de euros.

Para 2019, la ratio de endeudamiento se situaba en el 116%, un registro que ha ido descendiendo de manera progresiva desde entonces.

En el tercer trimestre de 2023 se situaba en 601 millones de euros; un año después había bajado hasta los 572 millones y en septiembre de 2025 ya se encontraba en los citados 523 millones.

En la anterior actualización, correspondiente al segundo trimestre de 2026, el Ayuntamiento ya destacaba que sus 502 millones de deuda suponían el registro más bajo en 30 años. Concretamente, desde 1997, una marca que se mantiene y se mejora en el tercer 'check point' del ejercicio.

Al detalle

El endeudamiento total incluye la imputación contable del plan de amortización del tranvía, que asciende a 124 millones de euros y que el Banco de España obliga a contabilizar de acuerdo con su metodología.

Si se descuenta este concepto, inciden desde la plaza del Pilar, la deuda se sitúa en torno a los 367 millones de euros.

En cuanto a la composición del endeudamiento, los préstamos con instituciones financieras representan 335 millones de euros.

A ellos se suman 32 millones correspondientes al Fondo de Financiación a Entidades Locales y los citados 124 millones vinculados al plan de amortización de la línea 1.