Zaragoza se llena de descuentos y compras en el Black Friday: "Hay muy buenas ofertas y tenemos que aprovechar"

El Black Friday se ha convertido en una de las citas más esperadas del año para los amantes de las compras pero también, para los que no lo son tanto.

Son muchos los ciudadanos que buscan aprovechar grandes descuentos y adelantar sus compras y sus regalos de Navidad al mejor precio.

Durante estos días, los comercios y marcas de la capital aragonesa ofrecen grandes promociones en una amplia variedad de productos.

Esto se convierte así en la oportunidad perfecta para adelantar los regalos de los Reyes Magos, Papá Noel o el amigo invisible, entre otros.

El Paseo Independencia se ha convertido en el epicentro de las compras. De hecho, cientos de zaragozanos recorren las calles cargados con decenas de bolsas.

Es el caso de María Eugenia, una joven que ha aprovechado su día libre en el trabajo para adelantar los regalos de Navidad.

"Bajaba a por un regalo de cumpleaños, pero me voy con los regalos, me he ahorrado unos 30 o 40 euros, hay muy buenas ofertas y hay que aprovechar", señala la joven.

Además de aprovechar para adelantar los regalos también hay muchos que se han dado unos caprichos.

Es el caso de Paula, una joven que se ha ido de compras con su hermana. "Me he comprado un abrigo y varias camisetas", declara.

Para poder dar servicio, las tiendas también tienen que estar preparadas.

Daniela Carballo es la segunda encargada del establecimiento Cortefiel, en Paseo Independencia y subraya que "hay mucho jaleo y esta tarde esperamos más".

Además, los descuentos en este local son variados, "tenemos la tienda remarcada ya con rebajas y le hemos añadido el 15%", explica Daniela.

Daniela Carballo, segunda encargada de Cortefiel E.E. Zaragoza

"A la gente siempre le apetece comprar y aprovecha todas las ofertas para las compras navideñas", concluye la encargada.

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