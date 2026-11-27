Zaragoza brilla como nunca al ritmo de ‘Nochentera’: “La verdadera luz son los ciudadanos”

La luz ha inundado Zaragoza con el encendido navideño, que este año ha protagonizado la artista Vicco.

La fiesta ha comenzado con un espectacular teatro itinerante de la mano de Dumia, que ha hecho las delicias de los más pequeños de la ciudad.

El desfile que ha comenzado a las 17:30 horas en la Plaza de España ha recorrido el paseo de Independencia hasta la plaza Aragón.

Allí, miles de zaragozanos se han aglomerado para ser testigos del gran acto que ha dado comienzo a la Navidad.

Tras un villancico protagonizado por el coro Ixena, ha subido al escenario la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

La regidora ha dado la bienvenida a todos los presentes y ha confesado que “la verdadera luz de la Navidad” son, precisamente, “todos los zaragozanos”.

Poco más ha habido que esperar para ver a Vicco sobre el escenario. La artista ha subido el tono del acto al ritmo de ‘Nochentera’, su popular ‘hit’.

Y, tras el gran ‘show’, ha llegado el momento más esperado de la tarde. La alcaldesa ha vuelto a subir al escenario y con una cuenta atrás, coreada por todos los presentes, ha encendido la Navidad en Zaragoza.

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