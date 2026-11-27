Ha sido uno de los azotes del PSOE en la 'comisión Koldo' del Senado. Por allí ha visto desfilar a Ábalos, a Santos Cerdán y al mismísimo José Luis Rodríguez Zapatero. Rocío Dívar (Zaragoza, 1981) aspira a dar el salto al Congreso este 29-N y a ayudar a derribar desde allí el "muro" que ha levantado el sanchismo en los últimos ocho años.

Para esta nueva etapa se marca dos prioridades: que la seguridad vuelva a las vías del tren y que el futuro Gobierno apruebe una financiación autonómica justa en la que la despoblación se convierta en un factor "fundamental".

Avanza que habrá que levantar "muchas alfombras", y que además de derogar las políticas más controvertidas del Ejecutivo de coalición -entre las que incluye el real decreto de los centros de datos- tocará "reconstruir". En ese modelo, todas las comunidades tendrán un trato igualitario. Por ello, advierte de que lo de que Cataluña tenga un trato especial "se va a acabar".

Usted ha estado en la ‘comisión Koldo’ del Senado. ¿Qué es lo peor que ha visto allí?

Desgraciadamente hemos visto muchas cosas que cuestan de creer. Ha sido bastante triste ver a personas del PSOE o vinculadas al PSOE y a las instituciones que han venido para responder sobre casos de corrupción muy graves ocurridos, sobre todo, en el momento de la pandemia.

Probablemente, lo más triste ha sido haber tenido ahí a varios profesionales, algunos vinculados a Adif, Renfe, Puertos del Estado, Tragsa o Tragsatec, que hicieron las cosas mal con la compraventa de mascarillas cuando los españoles estábamos sufriendo tanto como sufrimos con la covid-19.

¿Ha oído muchas mentiras?

Sí. Koldo vino -fue uno de los primeros en hacerlo- y lo negó todo, y lo mismo puedo decir de Ábalos y Santos Cerdán.

A los dos se les preguntó si tenían algún tipo de piso en Madrid. Nosotros en aquel momento no teníamos prácticamente datos, solo lo que estaba publicando la prensa.

Luego los tribunales empezaron a investigar y gracias a los sumarios y por supuesto a los trabajadores de los medios de comunicación empezamos a tener mucha más información.

Ábalos tenía un piso a su disposición en Castellana que le había dado como prenda Aldama. Y luego hemos sabido también que Santos Cerdán tenía otro que había puesto a su disposición su socio, Antxón Alonso, de Servinabar.

Nos mintieron a la cara y se intentaron reír de nosotros. Por eso, la ‘comisión Koldo’ ha sido tan importante, no solamente por las cosas que hemos averiguado sino porque después hemos podido demostrar cómo nos habían mentido.

Y pongo un último ejemplo: Zapatero. Nos mintió a la cara y muy pocas semanas después, los tribunales demostraron hasta qué punto lo hizo.

En el Senado llegó a registrar preguntas sobre lo ocurrido en el Parador de Teruel tras las informaciones de EL ESPAÑOL. ¿Pasa página o seguiremos oyendo hablar del tema esta próxima legislatura?

Sinceramente no lo sé. No sé si este tema continuará o no continuará, pero lo que hemos sabido es definitivo: que un ministro de Transportes estuvo con prostitutas en un parador.

¿Cómo se ha ocultado eso por parte de Paradores? Ahí estaba Óscar Puente. También Raquel Sánchez, que fue la ministra sucesora y que ahora está allí.

Llegaron a lanzar comunicados de prensa negando la evidencia.

Nosotros hemos visto cómo en un informe de la UCO aparecen las conversaciones de Koldo con las chicas que fueron allí, los billetes de tren que se compraron y a un PSOE que se dedicó a ocultar las cosas que estaba haciendo José Luis Ábalos.

Una de las personas que ha hecho campaña con ustedes es el alcalde de Calatayud. Allí, muchos vecinos viajan a diario a Madrid en Alta Velocidad por motivos de trabajo. ¿Qué les diría usted a todas esas personas?

No solamente se lo digo a los vecinos de Calatayud. Se lo digo también a los de Zaragoza.

Nosotros vamos a trabajar para que las líneas de Alta Velocidad vuelvan a ser seguras.

Yo soy usuaria del AVE porque viajo a Madrid constantemente y desde el accidente de Adamuz tardamos mucho más en llegar. Se redujo la velocidad desde Calatayud a Madrid por la inseguridad de la vía.

Lo más importante es que volvamos a dejar a los profesionales a hablar. Son ellos los que tienen que estudiar en qué estado se encuentran las vías y decirnos qué tenemos que hacer para que vuelvan a ser seguras.

Ese es uno de nuestros primeros compromisos. Lo llevamos en el programa electoral y después del accidente de Urda es más urgente que nunca.

Si yo tuviera que comprometerme aquí con algo, mi compromiso es que todos los viajeros de Zaragoza, Calatayud, Madrid y también de Huesca vuelvan a viajar con seguridad en los trenes.

Al margen de lo técnico, ¿habrá que levantar alfombras en lo político?

Claro que habrá que levantarlas. En Adamuz, en los tramos donde se produjo el accidente hay varios contratos que la jueza está investigando porque podrían haber sido adjudicaciones fraudulentas.

Con el balasto y los elementos que se tienen que utilizar para dar seguridad a la vía también se usaron unos componentes que al parecer no eran del todo seguros y puede que el dinero se haya quedado por el camino.

Ábalos y Koldo ya han sido condenados por el fraude de las mascarillas, pero todo el Ministerio de Transportes incluso Santos Cerdán y el propio PSOE están hoy siendo investigados por las adjudicaciones fraudulentas y el cobro de comisiones.

En esto sí creo que nos queda muchísimo por ver.

Hace unos días, en la entrevista con Carmen Rouco, decía que entre un enfermo de ELA y que venga Mohamed con unos juanetes tenía claro a quién atender primero. ¿Se siente cómoda con esa afirmación y con todo lo que conlleva la prioridad nacional?

Lo primero, yo no compararía a una persona con ELA con otra que tiene juanetes. Me da igual la nacionalidad, hay que ser respetuosos.

En todo caso, el derecho a la asistencia sanitaria está garantizado por ley y en los términos que la ley establece y luego, la prioridad nacional no va en nuestro programa, pero nosotros cumplimos nuestros compromisos.

Estamos introduciendo un elemento de arraigo para el acceso a las ayudas públicas. Esto también lo hacen las administraciones socialistas. Lo llevan haciendo desde que gobernaba Felipe González. Y lo hace también, por ejemplo, el presidente de la Diputación de Zaragoza cuando concede ciertas ayudas al mundo rural.

¿Y por qué nosotros defendemos el arraigo en el acceso a estas ayudas? Porque entendemos, por ejemplo, que la construcción de una vivienda para un municipio como Zuera deba tener en cuenta a las personas que viven en Zuera, que contribuyen en Zuera, que trabajan en Zuera y que tienen allí su proyecto de vida.

Pero ese arraigo de 5 años para el acceso a determinadas ayudas no depende de la nacionalidad: va a poder acceder una persona que lleva 5 años viviendo aquí y no va a poder acceder quien lleva un año. Por ejemplo, una persona que venga de Barcelona.

Si este domingo gana el PP como apuntan las encuestas, ¿va a ser más un primer año de hacer o de deshacer?

Vamos a hacer de todo al mismo tiempo. Es verdad que hay cosas que derogar. El presidente Alberto Núñez Feijóo lo ha dicho, pero lo que hay que hacer es reconstruir.

Nosotros proponemos un proyecto de reconstrucción nacional y lo hacemos con convicción: hay que reunir a la nación, hay que derribar el muro entre españoles y hay que volver a poner a las instituciones en su sitio. Que cada profesional vuelva a hacer lo que tiene que hacer en el Tribunal Constitucional, en el CIS, en el Tribunal Supremo, en la Fiscalía General del Estado y en todas las instituciones que han sido colonizadas por Pedro Sánchez y el gobierno del PSOE.

Eso no se hace necesariamente ni a golpe de derogación ni a golpe de modificación legislativa, se hace con voluntad política y nosotros la tenemos y lo vamos a demostrar en los 100 primeros días.

A partir de ahí, sí. Hay que conseguir que en España vuelvan a funcionar los servicios públicos, que volvamos a tener presupuestos y que volvamos a rendir cuentas de lo que estamos haciendo con el dinero.

Esto es muy importante. Los españoles pagan impuestos para que España funcione, para que funcionen los servicios públicos y vamos a volver a devolver a las instituciones el prestigio que nunca deberían haber perdido y a volver a poner a España a funcionar.

¿Qué hará el PP con el decreto de los centros de datos, por ejemplo?

Lo más importante que hay que decir es que el Gobierno central va a volver a ayudar a las comunidades autónomas a que sus proyectos sean una realidad.

Esos proyectos procuran que el crecimiento económico y la creación de empleo mejore la vida de los aragoneses.

Hasta ahora hemos tenido lo contrario: un presidente del Gobierno que, si el presidente de la comunidad autónoma en cuestión no era de su partido, lo que hacía era poner palos en la rueda.

Vamos a tener el compromiso de Alberto Núñez Feijóo para que todos los proyectos que son importantes para Aragón salgan adelante y los centros de datos lo son. Pero aquí, la pregunta relevante que debería responder el PSOE es por qué los centros de datos pueden construirse y ponerse en marcha en Tarragona y no en Aragón. Es decir, ¿por qué siguen defendiendo privilegios para Cataluña y problemas para nuestra Comunidad?

Nosotros estamos peleando por el futuro de un territorio y no solamente no nos dejan hacerlo, sino que además privilegian a otra comunidad como Cataluña con la condonación de la deuda, la financiación privilegiada, las ayudas a la dependencia… ¿Por qué? ¿Por qué un mayor que vive en Cataluña tiene más derechos que uno que vive en Aragón?

¿Con la vivienda ha pasado algo parecido? No ha habido ningún tipo de entendimiento y se han negado a declarar zonas tensionadas...

Y no solamente eso. Nosotros hemos pedido la cesión de suelo del Gobierno central, de varios ministerios como el de Defensa y no se nos ha cedido para hacer algo tan importante como construir vivienda.

Ese agravio ha sido constante y en el caso de la vivienda tengo que decir que el Gobierno de Sánchez no solamente no ha impedido que lleguemos hasta aquí porque no ha sido capaz de dar ninguna solución, sino que ha dado todos los pasos en la dirección contraria y el ejemplo paradigmático es el de Barcelona.

Allí siguen retirándose día a día viviendas de alquiler porque la gente tiene miedo de sacarlas al mercado. Nosotros tenemos que conseguir todo lo contrario: dar seguridad jurídica a los propietarios para que puedan alquilar, dar también una protección adecuada a los inquilinos y, sobre todo, construir vivienda.

Alberto Núñez Feijóo lo está repitiendo día a día. El objetivo es construir un millón de viviendas en toda España y en este caso también podemos poner el ejemplo tanto de Zaragoza como de Aragón.

En la Comunidad se han impulsado 3.600 viviendas en los casi 4 años que Jorge Azcón lleva al frente del Gobierno de Aragón. Este es el ejemplo que tenemos que seguir y lo haremos también a nivel nacional.

Feijóo ha prometido mucho a Aragón. Entre otras cosas, una financiación que atienda las reivindicaciones del territorio. ¿Se volverá a hablar de financiación esta legislatura? ¿Hay garantías de que pueda cumplir o habrá que recordarle lo prometido?

Por supuesto que vamos a hablar de financiación autonómica y mucho, porque la financiación tiene el sentido de darle a las administraciones el dinero suficiente para financiar la vida de sus ciudadanos.

Esta materia va a ser absolutamente prioritaria y Feijóo se ha comprometido, además muy recientemente, con la financiación autonómica de Aragón.

Lo primero que vamos a hacer es acabar con el sectarismo que desgraciadamente hemos tenido que sufrir estos años.

El sistema de financiación lo redacta Cataluña -Junts o Esquerra, según toque- y en función de lo que ellos eligen, el resto se distribuye para los demás. Esto para empezar se va a acabar.

Feijóo va a gobernar para todos los españoles con igualdad, vivan donde vivan, y esto también se va a aplicar a la financiación autonómica, pero es que además él se ha comprometido a que la despoblación sea un criterio fundamental porque debe serlo.

Los ciudadanos tienen derecho a recibir los mismos servicios vivan donde vivan. Nosotros estamos decididos a que la despoblación forme parte de esos criterios de financiación y la suerte es que el futuro presidente del Gobierno se ha comprometido a ello.

El otro día denunciaban lo sucedido durante la manifestación de la educación pública en Zaragoza. ¿Temen tener a las calles en contra desde el minuto 1? ¿Creen que un gobierno con Vox rompe cualquier posibilidad de alcanzar grandes acuerdos con el PSOE?

En las últimas semanas estamos viendo un clima que desgraciadamente va peor, con una vicepresidenta del Gobierno como fue María Jesús Montero diciendo que una huelga general se convoca contra la oposición. También a unos manifestantes que rodean una mesa del PP cuando el PSOE gobernó en Aragón dejando a los profesores con el peor sueldo de toda España y teniendo en cuenta que, en estos momentos, la situación ha mejorado sensiblemente.

Y por último, una situación tan esperpéntica y tan intolerable como que un concejal del PSOE del Ayuntamiento de Huesca se permita el lujo de grabarse y subir a sus redes sociales un vídeo en el que quema una papeleta del PP.

Este clima nos está anticipando lo que va a ocurrir. Nosotros tenemos toda la calma del mundo en el sentido de que, por supuesto, todo el mundo tiene derecho a manifestarse.

Pero no vamos a dejar de denunciar con contundencia la intolerancia y la falta de espíritu democrático del PSOE de Aragón y de Pilar Alegría.

Nosotros no tenemos miedo a nada y si la gente se quiere manifestar, sabemos lo que hay. Es evidente que la izquierda lo va a intentar, pero también es cierto que la gente tiene tantas ganas de cambio que lo que vamos a hacer cuando lleguemos es trabajar para los españoles, estén como estén las calles.

Las bilaterales Estado-Aragón han sido casi una utopía. Azcón y Sánchez se han visto una única vez en Moncloa. ¿Se normalizará la relación con Feijóo?

Yo llevo toda la campaña poniendo ejemplos de cosas que se han convertido en normales pero que no lo han sido nunca ni gobernando el PP ni gobernando el PSOE.

En esto, el PSOE y Pedro Sánchez han hecho alarde de un sectarismo que no habíamos vivido en décadas de democracia, y esto es importante recordarlo.

Azcón ha pedido en varias ocasiones poder reunirse con él y no lo ha conseguido.

Evidentemente, esto va a volver a la normalidad, no tengo ninguna duda. Primero porque Feijóo lo ha dicho públicamente y segundo, porque nosotros estamos muy decididos a derribar el muro.

Y derribar el muro también es que un presidente del Gobierno central tenga reuniones bilaterales, acuerdos y un conocimiento constante de lo que pasa en las comunidades autónomas manteniendo reuniones ordinarias con los presidentes, por supuesto que sí.

¿Qué compromisos en clave aragonesa llevará usted al Congreso?

En lo que más me voy a empeñar a corto plazo es en que vuelva la seguridad a las vías de tren. Me parece que influye en la vida diaria de muchísimos aragoneses, tanto en lo personal como en lo profesional, y además tiene un importantísimo impacto desde el punto de vista empresarial.

Hay muchos proyectos que dependen de que nuestras comunicaciones entre Madrid y Zaragoza, haciendo escala en Calatayud, estén en condiciones.

Mi segundo objetivo sería la financiación autonómica.

Me parece fundamental que se reconozca una financiación en condiciones de igualdad y que la despoblación sea un criterio -como estoy segura que lo va a ser si gobernamos-, que se tenga en cuenta a la hora de financiar los servicios públicos.

¿A qué nunca votaría a favor?

Iba a decir al trasvase, pero es que ni se va a plantear. No votaría a favor de nada que perjudicara a Zaragoza y a Aragón. Y además lo cumpliría, no como otras.

¿Cree que si gobierna Feijóo habrá alguien con acento aragonés en el Consejo de Ministros o las secretarías de Estado?

Me encantaría. Y bueno, puede que lo haya. Pero para eso habrá que esperar. En todo caso, es una competencia de quien que sea elegido presidente del Gobierno y hay que respetarlo.