El PSOE-Aragón ha puesto punto y final a la campaña electoral tirando del "calladita ni sumisas" que han convertido en lema desde el Debate a 4.

Los socialistas se han reunido por última vez antes del 29-N en el Palacio de Congresos de la Expo, donde han vuelto a llamar a la movilización y a la necesidad de concentrar el voto progresista en las urnas este domingo antes de conectar con el cierre de campaña de Pedro Sánchez en Madrid.

El objetivo sigue siendo alcanzar una participación de al menos el 75% para conseguir un resultado que permita mantener el Gobierno de Pedro Sánchez y dejar fuera de juego a PP y Vox.

Para Fernando Beltrán, cabeza de lista al Congreso por Zaragoza, más que campaña ha sido un "campañón".

El hasta hace unos meses delegado del Gobierno ha destacado que "la fuerza de la gente" no les ha faltado ni un minuto y ha puesto el acento en que "los partidos de derecha y ultraderecha no se han cortado un pelo" en el debate, donde mostraron sus cartas y "lo que nos viene encima".

Con la 'excusa' de que ya apenas le quedaba voz ha hecho una serie de preguntas retóricas al público para reivindicar las posiciones del PSOE en cuestiones como las pensiones, los derechos y libertades o el trasvase del Ebro. «¿Las mujeres socialistas os vais a estar calladitas? ¿Vamos a dejar que metan mano a la hucha de las pensiones? ¿Que se carguen los derechos y libertades de tantas personas? ¿Y el trasvase del Ebro?», ha preguntado, recibiendo un sonoro "no" por respuesta.

Su esperanza es que en todas y cada una de esas batallas "siempre va a haber un puñado de mujeres y hombres socialistas defendiendo esas banderas, esos derechos y libertades conquistados".

El cabeza de lista ha insistido en que el objetivo pasa por movilizar al menos al 75% del electorado y ha animado a sus compañeros a mantener la rasmia y el ánimo hasta el último momento.

Por su parte, la secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría, ha asegurado que esta ha sido "una de las campañas más emocionantes" de la historia del partido en Aragón.

La dirigente socialista ha destacado la ilusión y las ganas que, según ha afirmado, ha encontrado entre sus simpatizantes como un anticipo de la victoria electoral.

"Tengo claro qué significa: que nos vamos a volver a juntar para celebrar la victoria del PSOE. Vamos a ganar", apuntaba.

Para ella, la movilización será decisiva para que España pueda contar con "al menos cuatro años más de Gobierno progresista liderado por Pedro Sánchez".

Para ello, ha pedido llenar las urnas de votos socialistas y, como hiciera ya en el mitin de Huesca, ha contrapuesto "la fuerza de la gente" al 'por fin' que el PP lleva como lema de campaña.

En este sentido, ha advertido de que una victoria de la derecha podría traducirse en la privatización de las pensiones, la congelación del salario mínimo interprofesional y la derogación de las leyes de paridad y vivienda. "Está el modelo del avance y la buena educación frente al modelo de involución y recortes de PP y Vox", ha resumido.

La secretaria general ha pedido a los militantes aprovechar las últimas horas para convencer a familiares y amigos mediante llamadas, mensajes o encuentros informales. "El 29-N, ninguna calladita. Todos a votar masivamente por nuestros derechos y por el avance de este país", ha proclamado.

En el acto también ha intervenido la secretaria general del PSOE de Zaragoza, Teresa Ladrero, que ha aprovechado el acto de cierre para agradecer el trabajo de los militantes y simpatizantes durante la campaña.

La también vicepresidenta de la DPZ ha tenido palabras tanto para quienes han participado en los actos públicos y han recorrido los municipios como para quienes han colocado carteles, repartido papeletas o convencido a conocidos, además de quienes han trabajado "detrás" sin ocupar protagonismo.

"Una campaña electoral no la hacen solo unos candidatos, la hace el partido y miles de personas en Zaragoza que sienten nuestras ideas como las mejores ideas para su futuro", ha señalado.

Ladrero ha defendido que el PSOE cuenta con "ideas, programa, gente y gestión" y ha destacado el trabajo realizado en el territorio estas semanas.

La dirigente socialista ha contrapuesto también los dos modelos políticos que, a su juicio, se enfrentan en las urnas. Ha acusado al PP de Aragón de haber convertido a la Comunidad en "moneda de cambio" en sus acuerdos con Vox y ha advertido de que la ultraderecha está marcando las prioridades de la política autonómica. "No queremos que eso pase en España", ha afirmado.

Mientras, Miguel Dalmau, cabeza de lista al Senado, ha asegurado que el domingo los socialistas saldrán a votar "dando la cara" y ha defendido que las elecciones enfrentan dos modelos de país: uno basado en los recortes y otro que apuesta por seguir avanzando.

Dalmau ha asegurado incluso ser "más sanchista que nunca", y ha advertido de que lo contrario supone "retroceder y recortar" servicios públicos, derechos y libertades.

El candidato al Senado ha puesto el foco en la polémica por los 112.000 millones de euros en recortes anunciados por Figaredo (Vox).

Según ha sostenido, esa cantidad tendría consecuencias sobre la sanidad, la educación y las pensiones. "Están yendo a por vuestros médicos, a por tu profesor, a por tu pensión", ha alertado.

Además, ha acusado al PP de querer incorporar a la extrema derecha a las instituciones y ha llamado a los socialistas y a los ciudadanos a actuar como "dique de contención de la derecha reaccionaria".