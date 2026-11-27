La mesa del PP, rodeada por los manifestantes. E. E.

La Junta Electoral lo confirma: hubo hostigamiento e insultos contra el PP en la protesta por la educación pública de Zaragoza

La Junta Electoral Provincial de Zaragoza ha confirmado este viernes el "hostigamiento" contra el PP en la manifestación por la educación pública del pasado día 18 en Zaragoza.

Los populares denunciaron la situación al verse rodeados en la mesa informativa instalada en la plaza de España.

El organismo electoral considera estos hechos "ciertos e incontrovertidos" e insta a la Delegación del Gobierno en Aragón a garantizar la igualdad entre las candidaturas, evitar intimidaciones y preservar el correcto desarrollo de los actos de campaña.

Para afirmarlo se apoya en lo publicado en "diversos medios de comunicación", que recogieron la tensión del momento.

Así consta en el acuerdo adoptado este viernes a raíz de la denuncia presentada por el PP por una posible infracción de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Los incidentes se produjeron al término de una movilización convocada por los sindicatos de enseñanza CSIF, CGT, SETA, UGT y ANPE.

En su resolución, la Junta Electoral da como cierto que "diversos participantes rodearon la mesa del PP hostigando y profiriendo insultos a sus componentes y asistentes".

Al margen del comportamiento de estos manifestantes, los populares denunciaron la pasividad de cargos del PSOE, que "no hicieron nada" por poner fin o reconducir la situación.

El organismo electoral también analiza las circunstancias en las que se desarrolló la protesta. A partir de la información remitida por la Delegación del Gobierno en Aragón, considera acreditado que la manifestación cumplía con lo establecido en la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión y que no existían motivos para prohibirla.

Igualmente, señala que se habían comunicado tanto el itinerario como los horarios previstos.

Sin embargo, la Junta Electoral diferencia la legalidad de la convocatoria de los incidentes registrados en sus compases finales.