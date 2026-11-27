Identificadas las autoras de las pintadas en la sede de Vox en Huesca: eran dos menores de 16 años

Agentes de la Policía Nacional han identificado a dos menores de edad como autoras de las pintadas realizadas los días 11 y 16 de noviembre en la sede de la formación política Vox de la capital oscense.

La denuncia por la aparición reiterada de pintadas en las cristaleras de la sede de la formación política se presentó el pasado 19 de noviembre. Con esta última, ya son seis las denuncias interpuestas por hechos similares en lo que va de año.

Este hecho motivó el inicio de una investigación policial dirigida a esclarecer los hechos e identificar a sus responsables.

Las gestiones practicadas por los investigadores han permitido esclarecer ambos episodios, determinando que las pintadas fueron realizadas en cada ocasión por una menor diferente, ambas de 16 años.

Las dos menores han sido propuestas para sanción por una infracción leve recogida en el artículo 37.13 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, que tipifica, entre otras conductas, el deslucimiento de bienes inmuebles privados en la vía pública, cuando los hechos no sean constitutivos de infracción penal.

Cabe recordar que la citada normativa contempla la responsabilidad administrativa de los menores a partir de los 14 años de edad.

Asimismo, en el caso de menores de edad no emancipados, sus padres o tutores deberán responder solidariamente de los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de sus acciones.