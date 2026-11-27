Aragón entra en el último día de campaña electoral en plena resaca por el debate a cuatro entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau.

Una cita, la última de este tipo antes de los comicios y que se antojaba decisiva, que ha dejado multitud de reacciones en el arco político aragonés. Y, además, el propio debate transitó por varios frentes de la política autonómica.

Como ya ocurrió con el cara a cara, hubo de todo. Desde Jorge Azcón aplaudiendo la actuación de su líder nacional hasta las acusaciones de machismo por parte de la socialista Pilar Alegría o las palabras de Jorge Pueyo (CHA) contra el trasvase del Ebro.

La partida de las primeras reacciones se jugó este jueves por la noche a través de las redes sociales. El presidente aragonés se mostró especialmente tajante al afirmar que "Sánchez ha excarcelado a miles de delincuentes sexuales".

"Ha engañado a mujeres maltratadas con pulseras defectuosas y se ha rodeado de puteros corruptos. No ha habido un gobierno peor para las mujeres en la historia de la democracia", añadió a través de su perfil público de 'X'.

Azcón resumió la jornada en que existe "alternativa al desastre sanchista y se llama Núñez Feijóo". "Feijóo gana el debate y el domingo las elecciones. El 29 comienza la reconstrucción nacional".

Alegría tampoco bajó el ritmo durante las casi dos horas de debate a cuatro. "Pedro ha puesto a bailar al bloque de la derecha", sentenció a la finalización.

La secretaria general del PSOE aragonés señaló el "y tú, calladita" que le profirió Feijóo a Colau: "Si hubiera un machistómetro en el debate, Feijóo lo reventaba. Es intolerable".

"Feijóo es la nada con sifón. Cuando le preguntan no tiene nada que decir. No sabe de nada. El vacío", valoró.

"Abascal diciendo que con Franco no había apagones. Este hombre no tiene luces", resaltó también.

Fue Sánchez y no Alegría quien sacó a relucir la reciente polémica en el Ayuntamiento de Zaragoza alrededor de una obra de teatro de la escuela municipal. El presidente del Gobierno acusó al consistorio de censura delante de toda España.

"PP y Vox, allí donde gobiernan, están imponiendo una censura franquista a la cultura, también a las aulas educativas. Han anunciado su intención de recortar derechos a todo el mundo", remarcó.

Jorge Pueyo se detuvo en la mención de Abascal a la interconexión de cuencas que defiende Vox, con la amenaza del trasvase del Ebro. "Ni un voto más a estos traidores en Aragón", sentenció el diputado aragonesista.

Un asunto, eso sí, que el líder de Vox pasó por alto en el multitudinario mitin del pasado domingo en el Auditorio de Zaragoza, frente a cerca de 2.000 personas.

"Repaso el que se ha llevado uno que yo me sé", contestó a otra publicación de Feijóo. Tanto Alegría como Pueyo no pasaron por alto los "chupitos" que publicaba en su perfil la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Entre las primeras reacciones al debate, el diputado de CHA en las Cortes, Mascún Ariste, habló también de "repaso". La candidata popular por Huesca, Ana Alós, enumeró en una batería de 'post' mentiras o inexactitudes de Sánchez.

Las cuentas de los partidos a nivel regional también sirvieron de altavoz para los líderes nacionales. En especial, PP y PSOE, los mayoritarios y quienes aspiran a ganar los comicios y gobernar, si los números cuadran.