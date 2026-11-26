Azcón y la rectora Rosa Bolea en la firma del acuerdo. Fabián Simón Gobierno de Aragón

La nueva financiación de Unizar ya es una realidad: el acuerdo con la DGA supone 1.115 millones hasta 2031

El Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza han firmado este jueves el acuerdo para desbloquear la nueva financiación del campus público, que supondrá 1.115 millones de euros hasta 2031.

De ellos, como ya se dio a conocer, el campus público aragonés podrá hacer uso de los primeros 247 el próximo año. Las cuantías entrarán en vigor el 1 de enero de 2027 después de semanas de conversaciones que han servido para ultimar el nuevo modelo.

Según han explicado el presidente Jorge Azcón y la rectora, Rosa Bolea, el acuerdo permite dotar de fondos a los principales proyectos del campus público aragonés. Entre ellos, las nuevas infraestructuras o el despliegue de titulaciones ya anunciadas.

Es decir, el marco plurianual permite acometer la hoja de ruta de medio y largo plazo de la institución. Deja todavía, eso sí, algún interrogante respecto a proyectos más recientes.

Por ejemplo, la gratuidad de la primera matrícula que anunció como promesa electoral en febrero Jorge Azcón. Ha detallado que no se renuncia a incluirla más adelante y que esa condición "pueda continuar en cursos sucesivos" en función de las notas del alumno.

Rosa Bolea ha apuntado que la financiación total crece en un 40%. "Está enfocado a cubrir los ejes estratégicos", ha subrayado. El Gobierno de Aragón se hará cargo del 100% de gastos corrientes y de personal.

Entre los proyectos principales, Bolea ha destacado que se podrá acometer el aumento de plazas en Medicina en las tres provincias e impulsar los grados de Farmacia (Huesca), Ingeniería Aeroespacial (Teruel), Turismo o el Master en Logística.

Del capítulo de equipamientos, las cuentas del próximo año recogerán 39 millones para las obras de la Facultad de Medicina en Zaragoza. Los trabajos arrancarán a finales del próximo verano si se cumplen los plazos de la licitación. "Está todo preparado", ha dicho Bolea.

El marco plurianual ahonda también en los proyectos de investigación, de acuerdo a la rectora, y se estrena el programa IDEA. Se trata de una línea para otras medidas que necesitan financiación al margen de las cuantías principales.

Salarios

Bolea no se ha pronunciado sobre si se incluirán las posibles mejoras salariales a los profesores. En las últimas semanas, se han producido manifestaciones de los docentes por la equiparación salarial, que cuantifican en 24 millones de euros de gasto público.

"Estamos trabajando ya con ellos. Antes de anunciar alguna pista, prefiero mantener el sigilo que requiere la negociación", ha señalado.

Con todo, ambas partes han mostrado su "satisfacción" por el desbloqueo del acuerdo. Azcón y Bolea han coincidido en que se cubren las necesidades para ser "una universidad de vanguardia, en un puesto muy importante" respecto al conjunto nacional.

"Hablamos de una alianza estratégica y de futuro. Ahonda en una idea esencial, que es la Universidad de Zaragoza como gran motor de conocimiento y eso supone poder planificar a medio y largo plazo", ha insistido Azcón.

El presidente ha calificado de "esfuerzo extraordinario" el apoyo al campus público aragonés: "Es lo que permite que empecemos a hablar de una universidad sin deuda, sin cargas".

En palabras de Azcón, la puerta está abierta para posibles modificaciones de los capítulos y "poder mejorar en función de las necesidades".

"Si somos capaces de hacer todavía más, es evidente que no vamos a renunciar a ello", ha concluido.