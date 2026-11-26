Aragón no se libra de la lucha por el voto útil. Con varios escaños en juego, los partidos centran sus esfuerzos en los últimos dos días de campaña, hasta la jornada de reflexión, en atraer incluso electores de sus teóricos socios de Gobierno.

En el caso aragonés, esta cuestión gana importancia en las provincias de Huesca y Teruel. Ambas reparten tres diputados e, históricamente, la división más frecuente ha sido el dos a uno entre PSOE y PP, con permiso en su día de Podemos, Ciudadanos o Teruel Existe.

No obstante, y como deja patente el camino al 29-N, este debate se está dando también en Zaragoza. Es la circunscripción que más diputados asigna (siete) y donde tanto CHA-Frente Amplio como Vox tienen más papeletas para obtener representación.

El debate lo han avivado en los últimos días los líderes nacionales. El martes, Pedro Sánchez hizo un llamamiento a la movilización "inteligente" desde Huesca en alusión a la coalición liderada por CHA.

Ya ocurrió en 2023 cuando Sánchez visitó la capital altoaragonesa en la campaña del 23-J con la misma consigna. Tres años más tarde, el final del camino a las urnas viene marcado por comparecencias medidas en sitios donde hay escaños en disputa y donde ningún voto sobra.

"Nos estamos jugando mucho. Para frenar la negrura de Feijóo y Abascal solamente podemos votar al rojo del PSOE para poder avanzar durante cuatro años más", dijo esta vez.

Chunta Aragonesista, que lidera la papeleta junto a los partidos de Frente Amplio, no se ha quedado callada. Su presidente Jorge Pueyo criticó que el PSOE adoptase incluso símbolos de Aragón en su mitin, como la bandera cuatribarrada, por el crecimiento del partido en la provincia.

A través de sus redes, recordó asimismo la negativa de los socialistas a explorar el tren de cercanías entre Zaragoza y Huesca. Fue uno de los puntos de fricción más claros entre Pueyo y el PSOE durante su paso por el Congreso de los Diputados, como él mismo admitió.

Y más concretamente, con el exministro de Transportes, Óscar Puente, a quien exigió en repetidas ocasiones los informes para justificar dicha decisión.

CHA-Frente Amplio Aragón tiene un 13,6% en el Alto Aragón en las encuestas. *Inmediatamente el PSOE*: (no dice nada de cuando le denegaron el Cercanías a Uesca) — Jorge Pueyo (@jorge_pueyo95) November 24, 2026

El espacio de la derecha, en cabeza según los sondeos, ha vivido una situación similar entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, con Zaragoza como uno de los escenarios del tira y afloja.

El líder de Vox aseguró frente a 2.000 personas que el PP se había "puesto nervioso", en alusión a la estrategia del voto útil. "Vamos a centrarnos en echar a Sánchez, a la mafia, y no a repartir ministerios como en 2023", interpeló a los populares.

Abascal lo achacó a cálculos propios de las encuestas e incluso recuperó la duda sobre si Feijóo pactará "con los restos del PSOE" en lugar de con ellos de tener la opción de ser presidente.

Teruel Existe, contra todos

Parte de la campaña de Teruel Existe ha girado alrededor de posicionarse como el voto útil para los intereses de la provincia.

"Lo demás es útil para otras cosas, gente que viene a pedirlo cada cuatro años y luego se olvida. Si Teruel Existe saca diputado, tiene la garantía de que se va a hablar de Teruel cada semana", valoró el candidato Tomás Guitarte en la entrevista con EL ESPAÑOL DE ARAGÓN al arranque de la campaña.

Guitarte daba por sentado entonces que su formación sería objeto de críticas por parte de Vox. Estas se han intensificado respecto al tono ya tenso del debate parlamentario en la Aljafería.

Primero Abascal, en precampaña, y después los representantes regionales, han reprochado el voto favorable a la investidura de Pedro Sánchez hace siete años.

Guitarte y el candidato provincial de Vox, Daniel Alda, protagonizaron además un sonado cara a cara en el debate de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (Cartv).

Las políticas de Vox dejarían sin trabajadores buena parte de la provincia de Teruel. Condenarían este territorio a la muerte #Aragón29N #29N #DebateTe29N https://t.co/2hkUvypbxU — Teruel Existe (@TeruelExiste_) November 17, 2026

El representante de Teruel Existe calificó a Vox como "el timo de la banderita". El partido ha ahondado también en que Alda no es natural de la provincia, sino de Alcalá de Henares (Madrid).

Frente a PP y PSOE, la principal incógnita es si el tercer escaño de la provincia recaerá en uno de estos terceros actores. No obstante, la lucha ya quedó patente en las autonómicas del pasado 8 de febrero.

Entonces, con Abascal muy presente en el territorio, Vox buscó hacer de la provincia un bastión de votos. Su candidato, ahora vicepresidente, Alejandro Nolasco, concurrió en dicha circunscripción.