Aragón lleva a los tribunales el polémico decreto de centros de datos de Sánchez y pide al juez medidas cautelares

Aragón llevará al Tribunal Supremo el polémico decreto de centros de datos de Sánchez, aprobado a una semana de las elecciones, y pedirá medidas cautelares para no poner en riesgo las inversiones milmillonarias anunciadas en la Comunidad.

La encargada de anunciarlo ha sido la consejera de Economía, Eva Valle. Según ha explicado este jueves, el texto finalmente aprobado mantiene los aspectos que ya llevaron al Gobierno autonómico a presentar alegaciones.

Para el Ejecutivo de Jorge Azcón, el decreto ataca directamente a los intereses económicos e industriales de la Comunidad y compromete el desarrollo de un sector estratégico para el futuro de Aragón, de España y de Europa.

En su recurso, la DGA señala la afección directa a los intereses económicos e industriales del territorio.

También habla de una posible vulneración de los principios de legalidad y jerarquía normativa.

Según ha detallado la consejera, el real decreto introduce nuevas obligaciones que afectan al régimen de acceso y conexión a la red eléctrica y que exceden la función normativa que corresponde a una disposición de este rango.

El tercer pilar del recurso contencioso-administrativo es la posible vulneración de la libertad de empresa. El Ejecutivo autonómico sostiene que los requisitos habilitantes establecidos por la norma pueden acabar suponiendo una prohibición de facto para la actividad de todo un sector.

También aprecia posibles infracciones de los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad y buena regulación. En este sentido, critica que el decreto modifique de manera sobrevenida las condiciones en las que se habían adoptado decisiones de inversión, cambiando significativamente las reglas del juego para las empresas.

A todo esto suma la falta de una memoria económica. Valle cree que no justifica adecuadamente la necesidad de las medidas ni se acredita que no existan alternativas menos restrictivas. Además, denuncia la ausencia de una evaluación rigurosa de su impacto económico, sobre la competencia y sobre el territorio.

"Una norma con capacidad de condicionar inversiones de decenas de miles de millones de euros debería incluirla. No hay una sola cifra", ha censurado.

Riesgo de paralización

Además del recurso, Aragón ha pedido medidas cautelares para evitar que la aplicación del decreto pueda provocar daños irreversibles.

El Gobierno autonómico considera que existe riesgo de gravísimos perjuicios por la paralización o deslocalización de inversiones, la pérdida de puestos de trabajo y la reducción de la actividad económica.

Asimismo, defiende que concurren elementos que permiten apreciar una apariencia razonable de buen derecho, derivada de los posibles defectos de legalidad y procedimiento que ha identificado en la norma.

Valle ha advertido de que el decreto compromete el desarrollo de una infraestructura que considera clave para la economía del siglo XXI, la transformación digital, la autonomía tecnológica europea y la competitividad de España y Aragón.

La consejera también ha alertado de las consecuencias reputacionales que puede tener la regulación para atraer inversiones. A su juicio, transmite una señal negativa a las empresas interesadas en instalarse en el territorio y no consigue el equilibrio necesario entre sostenibilidad y viabilidad económica, técnica y jurídica.

El resultado podría ser una paralización efectiva tanto de los proyectos que ya están en marcha como de nuevas inversiones, lo que tendría una incidencia especialmente elevada en Aragón.

Por el momento, ha dicho Valle, las empresas se mantienen a la expectativa de que el decreto pueda derogarse si se produce un cambio de Gobierno este próximo domingo.

En cualquier caso, ha augurado que Aragón no será la única parte que acuda a los tribunales: "Posiblemente haya empresas que también lo hagan".