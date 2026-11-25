El PSOE lleva a Olloqui a la Junta Electoral por defender la vuelta de las pinturas de Sijena de los ataques de Urtasun

El PSOE de Zaragoza ha denunciado ante la Junta Electoral al director general de Cultura, Pedro Olloqui, por defender el regreso de las pinturas de Sijena de los ataques del ministro Ernest Urtasun.

Los socialistas acusan al director general y al Ejecutivo de Jorge Azcón "vulnerar el deber de neutralidad institucional" en periodo electoral.

El escrito, registrado este mismo miércoles, sostiene que Olloqui hizo declaraciones de "marcado contenido político y electoralista" durante las Jornadas Europeas del Patrimonio celebradas el pasado 21 de noviembre en Villanueva de Sijena (Huesca).

En aquel acto institucional, dedicado a la recuperación y conservación del patrimonio histórico del Monasterio de Santa María de Sijena, el director general de Cultura, además de informar sobre los trabajos de recuperación y traslado de las pinturas murales, criticó las posiciones mantenidas desde Cataluña y la postura del ministro.

Según critica el PSOE, Olloqui sostuvo que la política independentista influía en las decisiones culturales de Cataluña y pretendía imponerse al Estado de Derecho.

También calificó de "intolerables" las manifestaciones de la Asamblea Nacional Catalana contrarias al traslado de las pinturas, al considerar que respondían a una pretensión de apropiación del patrimonio aragonés.

La formación pone el foco en las palabras dirigidas contra Urtasun, que hace solo una semana lamentaba el traslado de las pinturas profanas y criticaba la sentencia por ignorar, según su versión, el criterio de los técnicos.

Semejantes palabras provocaron un enorme enfado en el Ejecutivo aragonés. También en los socios de CHA, que este 29-N concurre con Frente Amplio a las elecciones.

¿Y qué ha molestado a los socialistas? Que Olloqui reprochase al ministro su posición sobre el traslado de las pinturas y le acusase de dejar de actuar como ministro del conjunto de los españoles para comportarse como un político soberanista contrario a los derechos culturales de los aragoneses.

La denuncia considera que el director general fue más allá de la discrepancia institucional y trasladó la confrontación al terreno electoral.

En concreto, señala que manifestó que ninguna fuerza política debería concurrir a las elecciones junto a Urtasun, a quien calificó de "político soberanista y antiaragonesista".

Los socialistas subrayan que estas declaraciones se produjeron cuando faltaban únicamente ocho días para las elecciones generales y que no guardaban una relación necesaria con la finalidad cultural e informativa de las jornadas.

Difusión en redes

El PSOE-Zaragoza critica también la posterior difusión de las declaraciones a través de los canales oficiales del Gobierno de Aragón.

El partido señala que aquel 21 de noviembre se publicó una noticia en el portal Aragón Hoy bajo el titular 'Olloqui subraya que el regreso del patrimonio de Sijena ya ha comenzado y no terminará hasta que llegue la última de las pinturas murales'.

Según la denuncia, la información no se limitó a explicar el desarrollo de las jornadas o los trabajos de recuperación patrimonial, sino que también reprodujo las valoraciones políticas del director general, incluidas las críticas al ministro de Cultura y las referencias al proceso electoral.

Además, el Gobierno de Aragón compartió esa noticia a las 20.03 del mismo día desde su cuenta de X (antes Twitter), acompañándola de una fotografía del acto y un enlace al contenido íntegro.

Para el PSOE, esta difusión supone que las manifestaciones no quedaron circunscritas a una intervención personal del responsable autonómico, sino que recibieron respaldo y difusión mediante los canales del Ejecutivo.

Para la formación, estos hechos podrían vulnerar el artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que establece limitaciones a las actuaciones de los poderes públicos durante los procesos electorales para garantizar la neutralidad institucional y la igualdad entre candidaturas.

Como argumento jurídico, el PSOE cita dos acuerdos de la Junta Electoral Central de mayo de 2023 relativos a declaraciones del portavoz del Gobierno andaluz sobre el conflicto de Doñana y las críticas dirigidas a miembros del Ejecutivo central.

Según recuerda, en aquellas resoluciones se apreció una vulneración del principio de neutralidad institucional por la difusión de valoraciones políticas desde cargos públicos durante un periodo electoral.

Petición de retirada

El PSOE pide a la Junta Electoral Provincial que diga si las manifestaciones de Pedro Olloqui y su difusión vulneraron el principio de neutralidad institucional.

Asimismo, exige la retirada o modificación de los contenidos denunciados, tanto en Aragón Hoy como en los canales que facilitaron su difusión, para eliminar "las descalificaciones políticas y las referencias electorales".

Y lejos de quedarse ahí, pide que se requiera a los responsables del Gobierno de Aragón que se abstengan de repetir actuaciones similares durante lo que queda de periodo electoral.