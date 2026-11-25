Fernando Beltrán (Zaragoza, 1964) se ha labrado una imagen de hombre serio durante sus años como delegado del Gobierno en Aragón. Ninguna de sus atenciones a medios ha sido por nada festivo, pero detrás de esa fachada hay un padre de dos hijos con una "fuerte vocación docente" al que le gusta ir en moto, practicar artes marciales y tocar la batería.

El gusanillo de la política le picó en 2003, cuando Marcelino Iglesias le ofreció su primera dirección general. Y aunque muchos le veían enfrentándose a Natalia Chueca en las municipales de mayo, el destino ha querido que sea el cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados por Zaragoza.

En los últimos meses ha sido uno de los más firmes defensores de la regularización masiva de inmigrantes y ha chocado con Jorge Azcón por su alfombra roja a los centros de datos. Sobre los presuntos casos de corrupción de su partido y el entorno de Pedro Sánchez asegura que el PSOE ha actuado de manera "quirúrgica". Y pese a reconocer que le han "escocido", recalca que no son "para nada" representativos de la organización.

Esta legislatura deja muchos frentes abiertos. En su opinión, ¿qué debería hacer sí o sí el próximo Gobierno en los primeros 100 días?

Con carácter general, todas las legislaturas quedan abiertas. Tú arrancas con tus proyectos y tu planificación, pero luego la realidad te va diciendo otras cosas, y ahora mismo, lo que nos dice es que en el tema de la vivienda hay que hacer un replanteamiento en profundidad.

La vivienda asequible protegida de por vida es uno de los elementos que tiene que ser bandera de la próxima y las consecutivas legislaturas.

En segundo lugar, en materia de infraestructuras, Aragón está muy concernida porque tiene uno de los compromisos inversores per cápita más altos de España.

Lo que sucede con la obra pública es que cuanto más grande es más está sometida a que, por ejemplo, aparezca una dolina que obligue a replantear los proyectos. Es especialmente sensible a esos parones.

Lo que ocurre es que da la sensación de que en Aragón siempre pasa algo, siempre salimos perdiendo…

Yo creo que si se tiene esa sensación es porque miramos poco a lo que se inaugura.

Afortunadamente, hemos sido capaces de cerrar ejes vertebradores. También se está haciendo un proyecto de contención del Ebro con el programa Ebro Resilience.

Y está, además, la electrificación de la vía ferroviaria que lleva hasta Teruel.

Toda esa infraestructura, que va a más de 500 a 700 millones de euros, se ha ido realizando sin dar problemas ni grandes titulares.

Yo entiendo que el ciudadano o los propios medios de comunicación se hacen más eco de aquello que se para o va más despacio, pero ¡anda que no hemos avanzado!

Muchos le situábamos en la plaza del Pilar. ¿Se siente más cómodo en este otro cometido? ¿Cree que va a ser más útil en Madrid que en Zaragoza?

En una formación como la mía que practica la democracia interna hay siempre un posicionamiento personal, pero luego está también el partido.

Por mi parte no ha habido ningún problema, yo ya dije públicamente que estaba a disposición, y lo hice en el sentido más amplio de la palabra. No hubiera tenido ningún inconveniente en ir al Ayuntamiento, como tampoco lo tengo en ir al Congreso.

Todas las encuestas apuntan a que usted será uno de los diputados aragoneses la próxima legislatura. Imagino que le tocará viajar mucho a Madrid. ¿Lo hará en Alta Velocidad?

El año pasado hubo 1.770 fallecidos en las carreteras. ¿Es 100% seguro viajar en coche? No. ¿Es 100% seguro viajar en autobús? No. ¿Es 100% seguro viajar en avión? No.

Entonces, el método de transporte más cómodo que tenemos ahora mismo para desplazarnos hasta Madrid es el tren de Alta Velocidad.

Cualquier accidente aéreo o ferroviario da lugar a una investigación exhaustiva y a poner en marcha un conjunto de recomendaciones, tanto en la infraestructura como en el propio material rodante.

Ningún sistema de transporte está libre de sufrir accidentes. Entiendo que, emocionalmente, la Alta Velocidad le pueda dar respeto a un conjunto de viajeros. A mí no. Yo todavía no la he cogido en estas semanas porque me he quedado a hacer campaña en Zaragoza, pero en el momento en que tenga que montarme lo haré sin reparos.

El único problema es que hasta el exministro Óscar Puente reconoció que el tramo entre Madrid y Calatayud no está en su mejor momento. ¿Cómo se le puede devolver la confianza a los ciudadanos?

Evidentemente la revisión técnica, la del mantenimiento ordinario y aquellas revisiones de carácter extraordinario por alguna incidencia que pueda haber forman parte del plan de trabajo de Adif y de todas las operadoras ferroviarias que tenemos circulando en España.

Lo que le corresponda a la operadora y mantenedora de la infraestructura, no me cabe la menor duda de que lo harán.

Las variantes son muchas: si las vías están en el estado adecuado porque es un material que se desgasta, si los aceros sufren fatigas, si es el balasto...

Si hay mantenimiento, seguro que volveremos a tener una buena operativa de los trenes.

"Hay que dejar trabajar a los técnicos y a los expertos para tener la solución óptima para el flujo de viajeros que tenemos en la Alta Velocidad"

¿Usted es partidario de cerrar la línea para acortar los tiempos de las obras?

Son elementos que, al final, si no te has metido a fondo en el asunto, no resultan opinables.

En algunos países como Alemania se opta por los grandes mantenimientos, por parar tramos completos de vía, y en otros países se prefiere ser un poquito más operativo, hacer los grandes mantenimientos en las horas de baja circulación o incluso parar circulación nocturna y dejarlo todo operativo durante el día para que el tren circule.

Mi opinión sirve de poco, hay que dejar trabajar a los técnicos y a los expertos para tener la solución óptima para el flujo de viajeros que tenemos.

¿Cómo ha vivido usted desde dentro el goteo de escándalos y casos de corrupción que han afectado al entorno del presidente del Gobierno y a su propio partido?

Lamento mucho que en cualquier organización, actividad o grupos de personas en las que uno pone su confianza salga alguien que hace mal las cosas, ya sea desde el punto de vista administrativo o penal.

Es evidente que yo estoy cómodo en una organización, que lo que veo y conozco a mi alrededor son buenas personas, gente esforzada, gente que lo da todo por su territorio.

Tendríamos que hacer un análisis de los miles y miles de alcaldes, concejales, trabajadores de las comarcas, cargos políticos de cualquier municipio, etcétera, que están haciéndolo bien, que no han tenido ningún problema, que no han metido nunca mano a la caja.

Hay muchas instituciones y organizaciones que lo están haciendo muy bien y que tienen gente muy seria, muy honrada y muy digna. ¿Que en un momento determinado tenemos un problema con alguna persona? El partido para eso es quirúrgico: se le aparta, se le abre un expediente interno y luego se le somete a la ley y a la Justicia para lo que se quiera determinar.

Pero claro que escuece. No me gusta nada que en un momento determinado salgan casos así.

¿Son llamativos? Muy llamativos. ¿Son representativos de nuestro partido y de nuestra organización? Para nada.

Con todo lo que ha pasado con Ábalos, ¿debería haber más controles en las adjudicaciones públicas?

Los controles administrativos e incluso los controles personales tienen ya una gran capacidad de filtrado. Todos los altos cargos estamos sometidos a un control sobre nuestros patrimonios, nuestros ingresos… Somos un libro abierto. La gente sabe qué coche tengo porque está publicado por ahí.

En el caso de las adjudicaciones existen mecanismos de control en todas las administraciones. Dicho lo cual, sigue habiendo determinados tipos de ventanas de gente que hace una ingeniería financiera muy rebuscada y alambicada y, de vez en cuando, se encuentra alguna fisura por donde podemos tener alguna mala praxis.

Pero ya digo que, en términos generales, lo que se hace, lo que se licita y lo que se adjudica está sometido a unos controles que han ido evolucionando a lo largo de nuestros años de democracia y que a mí me dan bastante tranquilidad.

Es como preguntar, ¿está usted confortable con la seguridad de su banco? Sí, lo estoy. ¿Puede estar sujeto a algún tipo de ataque? Pues también, pero en términos generales estamos confortables.

¿A qué no votaría nunca a favor Fernando Beltrán?

A aquello que vaya contra los principios programáticos de mi partido.

Sea más concreto...

Yo creo en una política propositiva y constructiva. A mí me gusta que haya otros partidos políticos que digan ‘mi modelo para atender a la dependencia va por aquí’, y lo mismo con la vivienda o con la necesidad de cerrar las heridas de la memoria democrática que todavía tenemos abiertas en España.

Pero claro, un modelo basado en decir ‘derogaremos la ley de memoria democrática, derogaremos la ley de vivienda, eliminaremos el Ministerio de Igualdad’... Quito, quito, quito, quito, pero ¿esto a cambio de qué?

Toda la integración de la mujer, la desaparición de las brechas salariales, la violencia de género contra la que yo he peleado con uñas y dientes. Dicen que son inventos, que el cambio climático o la violencia contra la mujer no existen, pero es que el problema está ahí.

A cualquier cosa que sea simplemente derogar o eliminar sin nada más, yo me voy a oponer, evidentemente.

Con el trasvase del Ebro que ha vuelto a salir en las últimas semanas, los que ya llevamos una temporadita en Aragón y en política sabemos que es una línea roja.

De ninguna manera podemos volver a revisar esos planes hidrológicos que quiso poner en marcha José María Aznar y que, afortunadamente, nunca salieron en adelante.

"Azcón se ha dedicado a esgrimir el eslogan de la destrucción del sanchismo"

¿Qué nota le pondría a estos 8 años de Gobierno de Pedro Sánchez desde la perspectiva de Aragón? ¿Y al de Azcón? ¿Qué ha quedado en el debe en su opinión?

Pedro Sánchez sobresaliente y Jorge Azcón insuficiente.

Yo, además de haber seguido de cerca la política del Gobierno de Jorge Azcón en Aragón, he estado 12 años formando parte de diferentes gobiernos de Marcelino Iglesias y Javier Lambán.

Es decir, he estado dentro. He estado viendo los acuerdos del Consejo de Gobierno y la trayectoria de las políticas socialistas desarrolladas al territorio. Jorge Azcón se ha dedicado fundamentalmente a esgrimir un eslogan: la destrucción del sanchismo.

Cada vez que se ha convocado una bilateral o una sectorial para trabajar un tema, el Gobierno de España ha propuesto dineros para la dependencia, para la universidad, para la sanidad, etc. Pero una de dos. O se levantan y se van sin hablar y sin dar lugar al diálogo o cogen el dinero pero esconden la fuente. Y eso lo tenemos tanto a nivel autonómico como municipal.

Si, por ejemplo, vamos a hacer algo con los autobuses de Zaragoza, no cuesta tanto decir que el 90% de la flota verde está financiada con dinero que ha puesto el Gobierno de Pedro Sánchez, que fue quien peleó en Bruselas el plan de recuperación y los fondos Next Generation.

Se ve también en las comarcas, que tienen competencias en servicios sociales. Están infrafinanciadas, y lo mismo pasa con las actividades deportivas o culturales. ¿Qué estamos haciendo dándole una subvención a la Fundación Toro de Lidia, que no tiene sede en Aragón, que no tiene intereses en Aragón y que no deja nada en Aragón? ¿Dónde están nuestros festivales de teatro o de cine?

¿Es lo que cree que va a pasar? ¿Más Toro de Lidia y menos cultura?

Estoy convencido de que va a ser así.

Decía que el PP no se ha querido sentar en la mesa de la financiación autonómica, pero entenderá que ahí no salíamos precisamente bien parados...

¿No salíamos bien parados en referencia a qué?

Es muy fácil decir desde un despacho que a Aragón no le corresponden X sino que le corresponden X más Y. Pero ese Y lo estás peleando con las dos Castillas, con Extremadura, con Galicia...

Si el PP llevase a Hacienda su modelo de financiación, entonces yo leería esos papeles y vería si estoy de acuerdo o no. Porque una financiación autonómica, como pasa con la financiación de la sanidad o de la educación, siempre es insuficiente. Pongas encima de la mesa el número que pongas, siempre es insuficiente.

Los parámetros que a nosotros nos ajustan, a la comunidad autónoma de al lado le desajustan, ya sea la despoblación, la dispersión, el número de centros de salud...

¿Hay modelo del PP de Azcón para Aragón? No lo hay. ¿Se han sentado alguna vez a negociarlo? Nunca. Entonces, no podemos comparar nada.

"Me parece imprescindible que se resuelva ya el problema de la financiación autonómica. Tiene que ser lo primero que se aborde en la nueva legislatura"

¿Cree que a usted le tocará votar una financiación autonómica del PP si gana este 29-N?

Si ganara el PP, yo tengo que votar todo lo que el Gobierno lleve al Congreso, evidentemente.

Me parece imprescindible que se resuelva ya. Es un problema muy complejo y no hay soluciones sencillas para problemas complejos, pero la financiación autonómica tiene que ser lo primero que se aborde en la nueva legislatura, sin duda.

Ha sido uno de los grandes defensores de la regularización de inmigrantes. ¿Fue oportuna en el momento y las formas?

La situación de partida, y yo creo que esto se entiende fácilmente, es que estábamos hablando de una población objetivo difícilmente cuantificable.

No hay ningún registro de migrantes pendientes de regularizarse. Con lo cual, nosotros echábamos unas cuentas de lo que la iniciativa legislativa popular en su momento reflejaba como una hipótesis de trabajo, que era del orden de 600.000 en toda España.

Estábamos hablando de unos 18.000 en Aragón, pero la expectativa fue superada. Las personas que están pendientes de regularización al no tener permiso de trabajo y residencia, pero que están en España intentando mandar dinero a sus casas, sufren un estilo de vida complejo.

¿Qué ocurre? Lanzas el anuncio de regularización y la gente entra en un nivel de emergencia vital que desespera. Es decir, yo tengo que ponerme en una cola y que alguien me diga, indubitativamente, si de los papeles que se necesitan yo tengo que presentar o no un certificado de vulnerabilidad, vale con tener un conjunto de documentos que acreditan que he estado en España...

Por eso las colas, porque la gente quería, sobre todo, información, a pesar de que se hizo un despliegue informativo a través de la web del Ministerio, las delegaciones del Gobierno, etc.

Sí que es cierto que en Zaragoza fue un poco humillante que se cerraran todas las oficinas o juntas de distrito del Ayuntamiento para mandar a todo el mundo a la plaza del Pilar y que ni siquiera se permitiera hacer cola dentro del hall del Ayuntamiento.

Esa foto de muchas personas haciendo fila todas las mañanas se buscaba y la tuvieron ahí durante 10 o 15 días. No hubo ninguna voluntad de ayudar realmente.

En muchos otros sitios -comarcas de Aragón o municipios más pequeños-, el tema fluyó muy rápidamente. Prácticamente no se dio lugar a ninguna noticia.

¿Centros de datos sí o no?

Centros de datos sí. Son infraestructuras necesarias para el mantenimiento de nuestro actual modelo productivo en muchos ámbitos de negocio, de trabajo, etc.

Esto recuerda un poco a las macrogranjas de cerdos que empezaron a ponerse en Aragón hasta que el Gobierno se dio cuenta de que había demasiadas, de que no podíamos hacer frente a la gestión de tanto purín, que estaba el tema de la contaminación de las aguas...

¿Hay que hacer granjas donde tener y matar cerdos? Claro. ¿Hay que hacer centros de datos? Claro, pero tiene que ser siempre dentro de un equilibrio.

Lo que nunca hemos tenido encima de la mesa es un plan de implantación de esos centros de datos, con sus planes de energía, de sostenibilidad, etc.

Hemos tenido un fenómeno que es el de la política de puertas abiertas. Aquí todo el mundo que venía iba a poder ponerse hasta que ha actuado el Gobierno de España.

La normativa nacional no iba en contra de Aragón ni de nadie.

Lo que plantea es racionalizar para ver en qué territorios se pueden poner centros de datos, qué necesidades tienen, cuáles serían las exigencias para que esos promotores pusieran autoconsumo y cómo sería la conexión eléctrica al exterior.

Todo tiene que estar sujeto a una planificación y a un control para que haya un crecimiento sostenible y ordenado. Como eso no se ha producido, la posición es ‘no’ a los centros de datos con un crecimiento desordenado y sí a los centros de datos que no tengan un fin especulativo, porque hay empresas que dicen 'cojo una reserva energética, la tengo ahí madurando un año o dos, luego la pongo en el mercado y ya he hecho dinero sin hacer nada más que secuestrar un trocito de la administración en forma de una reserva'.

Ese modelo, desde luego, hay que eliminarlo.

¿Usted hubiera dicho 'sí' a todos los centros de datos que se han anunciado en la Comunidad?

No, no, yo hubiera hecho una planificación previa.

Decir, en los próximos tres años, por decir algo, haremos una implantación piloto o una primera fase con un conjunto de centros de datos, los mejores proyectos, los más solventes, con compromiso real de inversión.

Afortunadamente hay empresas que son muy serias y solventes y están cumpliendo con lo que dijeron que iban a hacer. Ese es el modelo que a mí me gusta.

Y una vez hecha esa primera fase hubiera ido ampliando fases en función de cómo estuviera todo.

Luego está la gestión de las expectativas. Para que realmente genere mano de obra, un centro de datos tiene que tener alrededor un proyecto de valor añadido.

Tiene que ser el germen de un pequeño ecosistema, de la misma manera que una gran planta de automóviles genera empresa auxiliar. Per se, un centro de datos es una infraestructura relativamente desatendida: seguridad perimetral, vigilancia tecnológica interna... Pero eso tiene que crear algo más.

¿Para qué va a servir? ¿Para proporcionar herramientas de negocio a terceros? ¿Para proporcionar herramientas de inteligencia artificial a terceros? Todo eso está sin desarrollar.

¿Qué solución se le puede dar a una persona de 25 o 30 años que hoy no puede comprarse un piso o ni siquiera puede alquilarlo?

Dentro del plan estatal de vivienda que arranca ahora y llega hasta el 2030 existe la posibilidad de financiar la entrada.

Ahí tenemos un primer elemento de 0% de interés, que puede estar sujeto a plazos de carencia, etc.

Y en el medio rural hay unas ayudas específicas para gente joven a las que también se pueden acoger.

"Cuando hablamos de okupación hay que pensar en la gente que está dentro, en qué condiciones está y por qué está"

Hace pocos días conocíamos un caso en Zaragoza al calor del ‘decreto Maricarmen’: unos okupas a los que ahora no se puede echar hasta 2030 por ser vulnerables. ¿De verdad cree que se ha acertado con la fórmula de vivienda?

Cuando hablamos de okupación hay que pensar en la gente que está dentro, en qué condiciones está y por qué está.

Hay población vulnerable en pisos que nunca llegaron a construirse. Lo que hay que hacer es ofrecerles una alternativa habitacional adecuada a sus necesidades.

Mientras esa alternativa habitacional no está, a esas personas se las preserva ahí dentro. Es lo que le pasó a Maricarmen. No hay que confundir pisos okupados con viviendas allanadas.

Si yo ahora vuelvo a mi casa y me encuentro a alguien dentro, eso es allanamiento de morada y esa persona o personas se marcharán de allí con la velocidad con la que la Policía Nacional o la Guardia Civil proceda a desalojarlas.

Con Ceuta, ¿cree de verdad que el Gobierno estuvo a la altura? ¿Cómo lo vivió personalmente y cómo está viviendo la crisis de El Hierro?

Son problemas, fundamentalmente, de crisis humanitaria.

Las personas no dejan su hogar y su país alegremente, lo hacen para buscarse la vida. Esas crisis humanitarias hay que resolverlas con un principio de solidaridad importante entre todas las comunidades autónomas, para los mayores y para los menores.

Eso no está ocurriendo en nuestro país. Entonces, toda la presión se concentra en unos pocos kilómetros cuadrados que puede ser Ceuta o puede ser la isla de El Hierro.

Una vez que esas personas están, el problema hay que atacarlo siempre con la legalidad vigente que tenemos en España. Los problemas complejos no se resuelven con soluciones de enunciado sencillo.

Eso que se dice de ‘echamos a todos los migrantes y así tendremos más vivienda' o 'las ayudas serán solo para los españoles de toda la vida’...

Es un enunciado demasiado sencillo. Tú ahora ya los tienes aquí, no se pueden devolver, no los puedes echar al mar, no los puedes aporrear. Estas soluciones de gallito valiente no se pueden aplicar, tienes que ver cómo han venido, cómo han entrado, qué soluciones les das...

Hay que atenderles y cuidarles y, por supuesto, si están en un sitio de muy pocos recursos, lo normal es que se repartan en los diferentes territorios porque es más sencillo que cada comunidad acoja a unos cientos y allí se les cuide, se les atienda, se les dé soluciones y se les ofrezca volver a sus países.

Yo creo más en el modelo de solución de gestión y de crisis humanitaria, sobre todo y ante todo.

Entenderá que haya una parte del votante socialista desencantado. ¿Qué le diría para que este domingo les vaya a votar?

Que la parte quirúrgica de eliminar a esas manzanas podridas del cesto se ha hecho, que hemos vivido ocho años de crecimiento económico que han conllevado un blindaje social y con inversiones sin precedentes en España y que nosotros vamos a seguir blindando derechos y haciendo que España crezca económica y socialmente.

¿Podría el PSOE abstenerse para que Vox no entrara en el Gobierno? ¿Hay opción de que PP y PSOE lleguen a pactos de Estado o con Vox en la ecuación es imposible?

Yo este escenario de pensar y deliberar lo veo lejos. Las elecciones son ya en unos pocos días, pero esas preguntas hay que dejarlas para la madrugada electoral o el día siguiente.

Si el 29-N el PSOE no es el partido más votado y pasa a la oposición. ¿Debería dimitir Pedro Sánchez como secretario general?

Para mí es prematuro, no tengo todavía la cabeza en ese escenario.