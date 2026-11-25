La delegada del Gobierno, Noelia Herrero, este miércoles. E. E.

La delegada del Gobierno avala el voto por correo en Aragón: "3.600 efectivos velarán por la seguridad de este 29-N"

La delegada del Gobierno en Aragón, Noelia Herrero, ha avalado este miércoles la seguridad del voto por correo este 29-N.

Más de 3.600 efectivos -100 más que en 2023- "velan y velarán" para que la jornada electoral se desarrolle "con total normalidad".

Esta vez serán 1.041.573 los aragoneses llamados a las urnas: 760.130 en la provincia de Zaragoza, 175.501 en la de Huesca y 105.942 en la de Teruel.

Hasta 41.887 votarán por primera vez, mientras que 31.107 lo harán por correo. Además, habrá 45.001 aragoneses con derecho a voto desde el extranjero.

El Estado, ha subrayado la delegada del Gobierno durante la presentación del dispositivo de este próximo domingo, pondrá "todos los medios humanos y materiales" para garantizar el derecho al voto.

La Comunidad elegirá a 13 diputados y 12 senadores.

En total serán las 28.000 personas que trabajarán para que todo se desarrolle sin incidentes y haya un recuento lo más ágil posible.

Se contará con 1.012 locales electorales, con hasta 19.044 miembros de mesa convocados, y habrá preparados buses y taxis para transportar a los vecinos de municipios sin local electoral.

A todo este despliegue se unirán los voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja, claves para que las personas con problemas de movilidad puedan desplazarse a votar.

Solo en Zaragoza habrá 77 personas y 16 vehículos dedicados a este cometido, mientras que en Huesca serán 40 y 10, respectivamente, y en Teruel, 25 y 4.

Todas las infraestructuras críticas tendrán refuerzos y habrá un dispositivo extraordinario para evitar problemas de ciberseguridad.

Por el momento imperará la fase de alerta, pero en unas horas se pasará a la fase crítica para garantizar el correcto desarrollo del final de la campaña, el día de reflexión y la propia jornada de reflexión.

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