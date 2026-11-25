Aragón reivindica el 25-N: "Amar no significa ni controlar ni dominar, Aragón está con vosotras”

Aragón se suma un año más a la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

El Gobierno de Aragón ha acogido un acto institucional en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli bajo el lema: "Contra la violencia, Aragón te acompaña".

A través de este mensaje, la DGA ha puesto en valor la importancia de la solidaridad, el apoyo y el acompañamiento a todas las mujeres que sufren violencia machista y también a sus hijos.

El acto ha contado con la participación de diferentes miembros del Ejecutivo autonómico, aunque no ha contado con la presencia de los consejeros de Vox, así como de personalidades que trabajan día a día con las víctimas de violencia machista.

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha querido destacar que "el buen trato sana y la cultura transforma".

Además, diferentes representantes de distintos sectores de la Comunidad, como Policía Local, Nacional o Guardia Civil, han formado el mapa que conforma los puntos de ayuda para las víctimas de violencia de género.

Asimismo, el Gobierno de Aragón ha presentado un manifiesto que recoge ocho compromisos fundamentales para avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres.

En estos puntos se ha puesto en valor la importancia de la prevención, la formación de los profesionales, la atención a las víctimas y el fortalecimiento de la red de apoyo y acompañamiento.

El líder autonómico, Jorge Azcón, ha resaltado que "la educación y la prevención son imprescindibles. La violencia no empieza con el primer golpe, sino cuando se controla el teléfono de la pareja o como puede vestir".

En este contexto, Azcón ha puesto de manifiesto que entre enero y octubre de este año, las llamadas al 016, "han aumentado un 9%" y ha pedido a la sociedad aragonesa que "no mire para otro lado".

El Consistorio se suma al 25-N

En señal de lucha y reivindicación por todas las mujeres que sufren este tipo de violencia, el Consistorio ha colocado una pancarta conmemorativa del 25-N en el balcón principal

Además, las principales fuentes de la ciudad se iluminarán esta noche de color violeta.

Este acto ha contado con la presencia de miembros de la Corporación municipal, autoridades civiles, judiciales y militares, y representantes de asociaciones de víctimas.

Los asistentes han colocado, en el gran lazo que ha presidido el salón, 53 macetas de flores violeta, una por cada mujer asesinada en un año desde el pasado 25 de noviembre.

Natalia Chueca coloca un lazo morado por las víctimas de violencia machista E.E. Ayuntamiento de Zaragoza Zaragoza

En este sentido, la alcaldesa Natalia Chueca ha señalado que "en el Ayuntamiento tenemos muy claro que, frente a la violencia machista, lo primero es la atención integral y estar al lado de quien sufre”.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.