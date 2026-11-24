Alberto Nadal, este martes, en Zaragoza. E. E.

Alberto Nadal (PP) promete la derogación inmediata del decreto de centros de datos si gobierna Feijóo

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, ha prometido la derogación "inmediata" del decreto de centros de datos de Pedro Sánchez.

Se hará "tan pronto como haya un nuevo" Gobierno, según ha explicado este martes en Zaragoza junto a la cabeza de lista al Congreso, Rocío Dívar; el número 2, Javier Campoy, y el presidente del PP-Zaragoza, Ramón Celma.

Los populares apuestan por un nuevo modelo que garantice la sostenibilidad del sistema pero no impida su instalación.

Lo dicen porque, con la nueva norma, ninguna de las inversiones milmillonarias anunciadas hasta el momento en Aragón cumplirían los requisitos.

El problema, en todo caso, va más allá del real decreto.

Según Nadal, el Gobierno central ha "infrainvertido en la infraestructura eléctrica", algo que a Aragón le hace especial daño.

El problema de fondo es que se necesitan inversiones en la red. Por ello, prometen un plan de choque de 18 meses en los que "se resolvería el problema".

Esto haría que los demandantes tuvieran que esperar "un poco", dado que se dará prioridad a la vivienda y a los proyectos más preparados.

Con todo, la filosofía es que todos puedan tener cabida dentro del sistema.

Los populares han prometido un Ejecutivo "proindustrial" que bajará el coste de la electricidad a las familias.

Feijóo quiere que el esfuerzo de los españoles "merezca la pena".

"Queremos que los impuestos y los precios no se coman su salario. Que puedan comprar más y se puedan ir de vacaciones, vivir con algo más de comodidad", ha expuesto.

Su receta pasa por que la vivienda no sea un sueño sino una realidad y que los jóvenes "puedan hacer lo que sus padres y abuelos e irse del hogar paterno a una edad razonable".

También se ha marcado como prioridad que los españoles "pierdan el miedo a coger el tren".

El vicesecretario económico ha destacado el "enorme potencial" de Aragón; con un Gobierno PP-Vox que bien podría ser "la antesala" del Ejecutivo de Núñez Feijóo.

Nadal ha prometido que si el PP gana las elecciones "cambiarán muchas cosas".

Entre ellas, el sistema de financiación, que no responderá a un acuerdo entre PSOE y ERC, sino a la necesidad de buscar un modelo "justo y equilibrado" para todos los españoles.

"Aragón tendrá su sitio en la mesa como todas las comunidades", subrayaba.

Ese cambio se verá, igualmente, en el gasto público, que se dirigirá "a lo importante" y "no a comprar votos".

Otra de las promesas de Nadal ha sido la finalización de los embalses y las carreteras sin acabar y la apertura de un diálogo permanente con el sector de la automoción para que sea punta de lanza del crecimiento español.

Incertidumbre

El presidente del PP-Zaragoza, Ramón Celma, no ha ocultado que Aragón está viviendo un momento de "incertidumbre" por el último "ataque" del Gobierno de Sánchez con el decreto de los centros de datos.

En contraposición, los populares proponen medidas que responden a los problemas "reales" de los ciudadanos.

Para la candidata Rocío Dívar, el modelo del PSOE en materia energética es "un modelo fracasado". El mejor ejemplo es el apagón, algo que "solo ha pasado en Cuba y en España".

"Y nadie nos ha explicado por qué ni está en condiciones decir que no va a volver a ocurrir", subrayaba.

A su juicio, lo importante es que "los mejores" sean quienes se encarguen de gestionar los servicios públicos.

Dívar también ha cargado contra la falta de apoyo de Sánchez a las comunidades gobernadas por el PP y ha pedido "seriedad y planificación" frente al "sectarismo ideológico" del PSOE.