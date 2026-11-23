Los precios de los alimentos próximos a la Navidad en Zaragoza: "Puede encarecerse entre un 20% y un 30%"

Las Navidades se acercan poco a poco y es hora de comenzar a preparar estas fechas tan señaladas.

Una de las principales incógnitas es qué se cocinará y qué productos ocuparán la mesa durante las celebraciones, una cuestión que muchos ya empiezan a planificar.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado los datos de inflación interanual correspondientes al mes de octubre, que se ha situado en el 4,9 %.

Esta cifra supone un incremento de seis décimas respecto a agosto, cuando la tasa alcanzó el 4,3 %. De este modo, España encadena ocho meses consecutivos con una inflación interanual superior al 3 %.

En este contexto, los pasillos del Mercado Central de Zaragoza comienzan a registrar el trasiego característico de las semanas previas a las celebraciones navideñas.

Muchos consumidores adelantan sus compras con el objetivo de evitar las posibles subidas de precios conforme se acerquen estas fechas.

A pocas semanas de Nochebuena y Nochevieja, los mostradores reflejan una doble realidad.

Mientras que en carnicerías y pescaderías los clientes aceleran sus compras para almacenar los productos en frío y esquivar los previsibles incrementos de precio, en las fruterías impera la cautela, marcada por los límites biológicos de los productos frescos.

El ternasco y el solomillo

El ternasco es uno de los platos estrella de la Navidad y uno de los productos habituales en muchas mesas durante estas fechas.

Sin embargo, a pocas semanas de la Nochebuena, el precio de este producto está experimentando una subida bastante notable.

"El ternasco ha subido bastante, 70 céntimos el kilo. El precio final depende de lo que busques, el filete de pierna lo tengo a 29 euros el kilo, pero en oferta las chuletas de pierna están a 23,90 euros. Creo que subirá más todavía a lo largo de estas semanas", expresa Marisa Omeres Vez, propietaria de la carnicería Miranda.

Carnicería Mercado Central E.E

Junto al ternasco, piezas como el solomillo de ternera se sitúan en 22 euros el kilo. Sin embargo, el verdadero alivio para el bolsillo de los consumidores ha sido gracias al programa 'Volveremos'.

"La gente aprovecha muchísimo. Todos los minoristas que lo tenemos notamos que los clientes vienen con saldo acumulado y se ahorran la mitad de la compra. Si unas chuletas de pierna valen 23,90 euros el kilo, pagas 11 o 12 euros porque la otra mitad te la cubre el descuento de Volveremos", señala Omeres.

Muchas familias ya están adquiriendo carne para congelar, especialmente las piezas orientadas al horno como la paletilla para asar, la cabezada y la costillas cuyos precios giran en torno a los 11,50 euros el kilo.

"Mucha gente se está llevando ya carne para congelar, ya que los precios van a subir seguro, estimo que subirán un 15% respecto a estos días", asegura la carnicera.

Marisco y pescados

La estrategia de los compradores para las fechas navideñas pasa por adelantarse varias semanas y llenar el congelador antes de que el precio del género se dispare en las lonjas conforme se aproxime la última quincena de diciembre.

Productos frescos E.E

Entre los productos con mayor demanda festiva, los profesionales del sector del pescado destacan las opciones destinadas a los menús principales y las bandejas de entrada.

"La gente está empezando a llevarse productos para congelar, sobre todo merluza y distintas variedades de marisco. Las patas de araña, por ejemplo, se venden muchísimo", asegura David, propietario de Pescados y Mariscos David y Raquel.

En cuanto al comportamiento de los precios, existe una clara diferencia entre los productos congelados y los frescos. Mientras que se espera que los primeros mantengan sus precios, en el caso del género fresco se prevé una subida notable.

"En todo lo que es congelado no se prevé ninguna subida, pero el pescado fresco sí puede encarecerse fácilmente entre un 20 % y un 30 %. Por ejemplo, la pata de araña, se sitúa actualmente en 38,80 euros el kilo y subirá seguro.Por eso, la gente empieza ya a llevárselo a casa", confiesa el pescadero.

Las uvas

A diferencia de las carnicerías y pescaderías, el sector de las frutas y hortalizas no puede recurrir a la congelación doméstica para esquivar la volatilidad de los precios.

Precio uvas E.E

"Nadie se lleva uvas todavía para Nochevieja. La uva no aguanta más de cinco, seis u ocho días en la nevera. La gente se lo lleva en el mismo día.", asegura Julio, frutero del Mercado Central.

El producto estrella del fin de año, la uva de mesa para las campanadas de Nochevieja, a mediados de noviembre tiene un precio de 4,99 euros el kilo.

"En nuestro sector la subida o la bajada de precios es un mundo. Las uvas van a subir, pero ahora mismo están recolectando la uva que habrá para Navidad. Si no hay problemas de tormenta ni nada que estropee la cosecha se mantendrán o bajarán; si hay tormenta y se estropea el cultivo, habrá menos género y subirá" señala el frutero de Frutas y Verduras Los Pocholos.