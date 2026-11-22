Abascal declara la "emergencia nacional" contra la corrupción en el PSOE y cuestiona la estrategia del voto útil de Feijóo

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha defendido este domingo en Zaragoza su programa de "emergencia nacional" y ha llamado a "no olvidar" en la recta final de la campaña los casos de corrupción en el PSOE.

Ha centrado el grueso de su intervención en las investigaciones que rodean a los socialistas, pero ha aludido al PP. Ha asegurado que se han puesto "nerviosos" en los últimos días rumbo a las urnas y ha cuestionado la estrategia del voto útil planteada por Alberto Núñez Feijóo.

"Vamos a centrarnos en echar a Sánchez, a la mafia, y no a repartir ministerios como en 2023", ha valorado.

"Si ganan ellos, que está por ver porque yo no me presento a la vicepresidencia, ¿Van a hacer como en Ceuta? El PP gobierna con los restos del PSOE y una coalición de islamistas al servicio de Marruecos", ha señalado.

Abascal ha incidido en la necesidad de "huir de las encuestas" cuando estas apuntan a un resultado casi récord para su partido. Ha pedido "convencer" a indecisos de todas las ideologías al reconocer que hay escaños en disputa, tanto con la izquierda, caso de CHA-Frente Amplio en Aragón, como con el PP.

Ante cerca de 2.000 personas en Zaragoza, el líder de Vox ha hecho balance de los ocho años de Gobierno socialista y ha profundizado en las causas judiciales sobre José Luis Ábalos, Santos Cerdán o Koldo.

El líder de Vox ha estado acompañado por la cabeza de lista en la provincia de Zaragoza, Carmen Rouco, y el presidente del partido en la provincia, Santiago Morón, y el vicepresidente del Gobierno autonómico, Alejandro Nolasco.

El partido aspira a obtener un segundo diputado en esta circunscripción y podría lograr uno por cada provincia aragonesa.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.