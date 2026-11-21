El PSOE califica al PP en Aragón como "el partido de todos los desprecios" y reivindica la "política útil"

La secretaria general del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, ha calificado este sábado al PP como "el partido de todos los desprecios".

Así lo ha asegurado en un acto de campaña desde Borja (Zaragoza), en alusión a las declaraciones de dirigentes nacionales como la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz.

Alegría ha denunciado "insultos, mentiras y crispación desde la derecha". Ha reivindicado en contraposición "la política útil y constructiva del PSOE".

Pasado el ecuador de la campaña, la líder regional ha sostenido que el PP "ya ha insultado, a andaluces, sorianos, el colectivo LGTB, los profesores de la escuela pública, los votantes de izquierdas, los trabajadores, los sindicatos y los inmigrantes".

Para Alegría, el 29-N están en juego "dos modelos de país" y de "convivencia". Ha destacado en este sentido que el PSOE cuenta con "un proyecto claro para España".

"La derecha, solo una obsesión, que se llama Pedro Sánchez", ha valorado.

En Borja, la también portavoz parlamentaria ha reivindicado "los avances logrados desde 2018". Entre ellos, ha citado la revalorización de las pensiones, el incremento del salario mínimo, la inversión en becas o la creación de nuevas plazas de Formación Profesional.

"Es la política útil, la política de los hechos que hemos ejecutado desde 2018 y que seguiremos haciendo a partir del 29-N si obtenemos la confianza de la gente", ha afirmado.

El cabeza de lista por la provincia de Zaragoza, Fernando Beltrán, se ha referido al "desarrollo" de Borja "como ejemplo del modelo socialista".

"Es el ejemplo de un modelo que apuesta por el territorio, que vela por los intereses económicos de la zona y que trabaja para mejorar la vida de sus vecinos", ha señalado.

Ha ejemplificado esta cuestión con el PERTE del vehículo eléctrico y la llegada de nuevas industrias, el desbloqueo a la variante de la N-122 y "las políticas dirigidas a mujeres, pensionistas y el sector agrícola".

“Llevamos 20 años hablando de la variante de Borja. Fue un gobierno socialista el que dio el primer paso, el Gobierno de Rajoy la paralizó y ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez el que ha añadido”, ha añadido el alcalde de la localidad, el también socialista Eduardo Arilla.

Este último ha destacado la llegada de Lieder Automotive y Mondo. También el incremento de recursos destinados a los servicios públicos para "acometer nuevas actuaciones".

“¿Alguien puede recordar aquí inversiones de Rajoy y del PP? Cero euros. Aquí, con el PSOE, llevamos ya 23 millones de euros y se puede ver”, ha concluido Arilla.