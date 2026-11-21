Azcón, sobre Begoña Nasarre (PSOE) y el debate: "Representar a Huesca es incompatible con ser una tramposa"

El presidente aragonés, Jorge Azcón, ha cargado este sábado contra la candidata socialista por Huesca, Begoña Nasarre, tras la polémica por la presencia de su teléfono móvil en la grabación del debate electoral,

"Debería pedir perdón a todos los aragoneses porque representar a la provincia de Huesca es absolutamente incompatible con ser una tramposa", ha declarado Azcón en un acto de campaña.

En palabras del líder popular, Nasarre "hizo trampas, entró al debate con un móvil" y "cuando la cazaron, mintió para justificar lo que estaba haciendo".

"Es una metáfora de lo que se ha convertido el PSOE sanchista, hacer trampas y mentir", ha subrayado Azcón.

Los debates "tienen pocas normas", ha continuado, pero una de ellas es que "no se puede utilizar el teléfono móvil". "Lo saben todos los candidatos", ha incidido.

Azcón ha resaltado que el argumentario "no te lo deben chivar desde fuera". "Eres tú, quien te presentas, quien quiere ser diputada nacional, quien tiene que responder, argumentar y debatir con el resto", ha sostenido.

"Una campaña electoral consiste en hacer un buen diagnóstico de lo que está ocurriendo durante ocho años y en proponer soluciones. Es lo que hace el PP, y el PSOE hace radicalmente lo contrario, como tuvimos oportunidad de ver en el debate", ha expresado Azcón.

La polémica surgió el viernes por la tarde, pues el hallazgo del teléfono móvil obligó a volver a empezar uno de los bloques del debate, que contaba con la presencia del resto de candidatos de la provincia altoaragonesa.

La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (Cartv) confirmó que Nasarre había accedido al plató con el citado dispositivo. Desde el PSOE lo achacaron a un error humano.

La grabación continuó y la emisión transcurrió con normalidad en las distintas plataformas de la radio y televisión pública autonómica.

Vivienda

Por otro lado, el Partido Popular ha puesto en valor desde Zaragoza las propuestas en materia de vivienda. Azcón se ha referido a varias iniciativas ya recogidas en los nuevos presupuestos autonómicos.

“Las viviendas no se prometen ni se anuncian, las viviendas se construyen, como está haciendo el Gobierno de Aragón. Hoy podemos contar la realidad, cuando llegamos al gobierno nos encontramos una hoja en blanco", ha señalado.

Azcón ha defendido que, con la entrega de las primeras viviendas previstas para 2027, se habrá "multiplicado por siete" la cifra previa de la DGA entre 2015 y 2023.

El presidente ha recordado que se está actuando "en el conjunto de Aragón". También en pueblos o municipios turísticos, "dando soluciones a los trabajadores".

Ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez no haya accedido a ceder los suelos "que sí ceden en Cataluña". "Cada medida es dañina y los parches, lejos de solucionar los problemas, los incrementan", ha apostillado.

La candidata del PP por la provincia de Zaragoza, Rocío Dívar, ha acusado a Sánchez de instrumentalizar el desahucio de Maricarmen con fines electorales "y para sacar rédito personal".

"Han sido sus políticas las que han convertido el acceso a la vivienda en el primer problema de los españoles", ha señalado.