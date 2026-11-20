El PSOE confía en movilizar votantes en la recta final de la campaña: "Ningún país puede avanzar con Feijóo y Abascal"

El PSOE en Aragón ha hecho balance este viernes de la primera parte de la campaña electoral de las generales, superado ya el ecuador y el primer gran debate, con el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

La líder socialista en la Comunidad, Pilar Alegría, ha mostrado su confianza en que el electorado se movilice. "La movilización ha sido capaz de conseguir que Lula vuelva de nuevo a Brasil y que los demócratas le digan 'hasta aquí' a Trump", ha asegurado.

Para España, Alegría se ha remitido al precedente de las generales de 2023. "Consiguió que hayamos tenido cuatro años de Gobierno progresista y no me cabe ninguna duda de que el 29-N los ciudadanos volverán a movilizarse para tener un Gobierno presidido por Sánchez", ha continuado.

En palabras de la secretaria general, "ningún país puede avanzar mirando el retrovisor e involucionando, que es la alternativa que nos plantean Feijóo y Abascal".

Alegría se ha referido, como ya hiciera la noche del jueves, al cara a cara entre los candidatos a la Presidencia. Ha contrapuesto "el modelo de la buena política", con Sánchez, a un Feijóo "que simplemente se movió en el escenario de la crispación y la mentira".

"Quedó muy claro que Pedro Sánchez tiene un modelo para España y Feijóo solo una obsesión, que se llama Pedro Sánchez", ha incidido.

Sobre el desarrollo de la campaña en Aragón, Alegría considera que han logrado "explicar a la gente que hoy España está mejor que en el año 2018". "Si hoy ha mejorado, será mucho mejor en 2030 después de cuatro años más de Gobierno progresista", ha valorado.

"Cada día vamos comprobando y descubriendo en los distintos municipios las ganas, la ilusión, y sobre todo esa importante movilización", ha añadido.

Este viernes, el ministro de Hacienda, Arcadi España, participará en los actos de los socialistas en Teruel. Luis Planas (Agricultura) hizo lo propio esta semana en Bujaraloz y Sariñena.