Representantes de Alcampo, del Ayuntamiento de Zaragoza y de la DGA en la reinauguración E.E. Zaragoza

El hipermercado Alcampo Los Enlaces completa su transformación: nuevos espacios y servicios renovados

Alcampo ha culminado la profunda transformación de su hipermercado Los Enlaces, en Zaragoza, con una inversión de siete millones de euros.

Esta actuación ha permitido modernizar el establecimiento y reforzar su apuesta por Zaragoza y por el conjunto de Aragón.

Ahora, Alcampo Los Enlaces incorpora nuevos espacios y servicios renovados, adaptados a las necesidades actuales de los clientes.

Además, la remodelación ha supuesto un impulso para el empleo local, con la creación de 21 nuevos puestos de trabajo, hasta alcanzar una plantilla de 232 profesionales.

En este sentido, la compañía que nació en Aragón en 1981, mantiene un fuerte vínculo con sus raíces y compromiso con el territorio.

Actualmente, Alcampo cuenta con más de 3.000 trabajadores en la comunidad aragonesa, consolidando así su presencia y contribución al desarrollo económico y social de la región.

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