Ni Sánchez ni Feijóo nombraron a Aragón en el tenso cara a cara de este jueves. Solo el candidato del PP mencionó tímidamente a Teruel como una de las provincias en las que el Gobierno tiene 'causas pendientes', pero esto no impidió que el debate se siguiera con especial intensidad en la Comunidad.

Para el presidente y líder del PP-Aragón, Jorge Azcón, Feijóo estuvo "sólido, contundente, incisivo y comprometido".

"Victoria incontestable, es el presidente que necesita España y que a partir del 29-N se encargará de poner el Gobierno al servicio de los españoles para recuperar los valores constitucionales y reconstruir nuestro país", decía en su perfil de X (antes Twitter).

En su opinión, Feijóo contrapuso "gestión frente a populismo"; "seriedad frente a demagogia".

"Si no fuera tan triste y lamentable, sería para reírse. El colmo del cinismo", decía Azcón tras oír a Sánchez asegurar que el suyo es "uno de los gobiernos más limpios de la democracia".

Tampoco le valieron sus argumentos sobre vivienda. "Ocho años lleva destrozando el mercado con decisiones equivocadas en vez de construir vivienda social y dar seguridad jurídica a quienes alquilan", censuraba.

Para la alcaldesa de Zaragoza, la popular Natalia Chueca, todo se resume en "gestión, rigor y respeto".

"Necesitamos reconstruir España o no habrá futuro para nadie", advertía.

Especialmente concisa fue su homóloga de Huesca, Lorena Orduna. "Feijóo ha estado sublime y punto", exponía.

Del lado socialista llama la atención que la mayoría de los mensajes se centraran en la crítica a Feijóo, sin apenas 'piropos' para Sánchez.

A la secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría, lo que le sorprendió es el "récord de mentiras por minuto" del líder conservador.

También le sobraron las referencias a Puigdemont en el bloque de vivienda.

"Sánchez, un presidente constructivo y propositivo. Feijóo, un pan sin sal que solo sabe atacar y mentir", resumía en X.

La líder socialista tiraba de verificadores para incidir en las mentiras y medias verdades del candidato popular frente a la veintena de datos "ciertos" del presidente del Gobierno. "Dos estilos. Elige", señalaba en otro mensaje.

En este mismo sentido, el cabeza de lista por Zaragoza al Congreso, Fernando Beltrán, aseguraba en redes que Feijóo iba a crear empleo récord... "de verificadores de datos".

"Feijóo hablando de los salarios bajos de los trabajadores. Feijóo votando NO a las subidas del salario mínimo", añadía tirando de memes.

Para Jesús Morales, portavoz de la Ejecutiva de Pilar Alegría, "Feijóo ha ido al debate como el alumno aventajado de Abascal".

"No hay propuestas, no hay debate. Solo ataque, frases hechas, repetidas; típicas y tópicas. Y es que la estrategia del líder del PP está clara. Intentar poner nervioso a Sánchez y pescar votos en aguas de Vox", aseveraba.