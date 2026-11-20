El Gobierno de Aragón ha presentado este 20 de noviembre el programa de reintroducción del lince ibérico, cuyo primer año de desarrollo arroja un balance muy positivo.

Nueve meses después de su puesta en marcha, el proyecto avanza en la recuperación de esta especie en Aragón, donde llevaba más de 70 años desaparecida.

De los ocho ejemplares liberados, seis continúan con vida y se han asentado exitosamente en las zonas previstas, logrando una tasa de supervivencia del 75% que supera la media habitual.

"Es un proyecto que nos ilusiona y que creemos que puede ilusionar al mundo de la conservación en Aragón; recuperamos una especie perdida tras más de 70 años fuera de la comunidad. Los seis ejemplares se han adaptado bien al medio, tenemos parejas que prosperan y tienen territorio marcado, cumpliendo con la primera parte del plan", ha señalado Óscar Fayanás, director general de Medio Natural.

El lince ibérico ha conseguido asentarse dentro de las zonas previstas sin presentar grandes movimientos de exploración, ocupando territorios estables.

"Es un proyecto de éxito y este año 2026 ha sido el primero, lleno de logros. Construimos el cercón en tiempo récord. Los animales han estado muy cómodos y hemos observado interacciones entre linces", ha valorado Rafael López del Río, jefe de sección de Especies Catalogadas en el servicio de Biodiversidad.

Los análisis veterinarios, junto con el seguimiento mediante collares GPS y cámaras de fototrampeo, confirman que los ejemplares presentan un estado físico óptimo.

La abundancia de alimento ha sido uno de los factores clave para el desarrollo del proyecto. De hecho, la densidad de conejo en la zona seleccionada ha alcanzado un récord histórico, cuadruplicando el umbral mínimo necesario para garantizar la presencia del felino.

"No ha habido ejemplares con problemas de alimentación y los análisis sanitarios han sido muy positivos, por lo que estamos muy satisfechos con su adaptación", ha confesado López.

Además, se ha constatado que el lince depreda ocasionalmente sobre corzos y ejerce una función reguladora sobre los animales carnívoros de tamaño medio, como zorros, jinetas y garduñas. Esta labor contribuye al equilibrio ecológico y favorece también a otras especies de interés cinegético, como la perdiz.

"Hemos constatado que ha habido depredación y que han recurrido a otras fuentes de alimentación presentes en el territorio. En las imágenes se aprecia la depredación de uno de los ejemplares hacia un corzo. El lince es un superdepredador." ha declarado el jefe de sección.

Este proyecto busca consolidar una población estable de lince ibérico en Aragón y contribuir a la recuperación de la especie en el noreste peninsular.

“La confirmación de ocho nuevas sueltas para 2027 es un respaldo al trabajo que se está desarrollando en Aragón y nos permite dar continuidad al proyecto. Nuestro objetivo es que los ejemplares no solo lleguen al territorio, sino que encuentren las condiciones necesarias para asentarse y contribuir a la consolidación de una población estable”, ha señalado Fayanás.

La siniestralidad

El balance inicial se ha visto ensombrecido por la pérdida de dos ejemplares que emprendieron movimientos de dispersión fuera del área segura.

Waka falleció arrollado en una vía ferroviaria tras unos 40 días en libertad, mientras que Wepe murió en una carretera a los 80 días tras un recorrido por la comarca del Campo de Cariñena y el entorno de la sierra de Algairén.

El director general de Medio Natural ha admitido que mitigar estas bajas constituye el mayor reto de la iniciativa: "Uno de los retos principales es intentar evitar la siniestralidad por atropello, que en realidad representa el 50% de la mortalidad del lince en las poblaciones de España. Hemos empezado señalizando carreteras y adaptando pasos en coordinación con el Gobierno de Aragón, y a futuro será una de las líneas maestras de trabajo".

Para atajar este problema, se ha establecido, en coordinación con organismos competentes como Adif, una mejora en los accesos a vías férreas y señalizaciones en puntos críticos en carreteras para instar a los conductores a reducir la velocidad.

Asimismo, se han acondicionado 31 aljibes y 11 balsas con rampas de escape para prevenir ahogamientos de fauna, y se han clausurado 10 pozos.

Por otro lado, se han habilitado once puntos de agua en el área de reintroducción para evitar que los animales tengan que cruzar carreteras en busca de agua durante los meses más secos, reduciendo así el riesgo de atropellos. De ellos, seis ya están terminados y cinco continúan en fase de obras.

"Estas actuaciones en colaboración con las administraciones competentes nos permiten corregir estos puntos negros. A futuro, nuestro trabajo de seguimiento del lince va enfocado a detectar estos puntos críticos y hacer correcciones preventivas" ha expresado López.

Inversión y futuro

El coste económico desplegado durante este primer ejercicio asciende a 1,6 millones de euros, sufragados en gran parte por fondos europeos del Plan de Recuperación, fondos propios del Gobierno de Aragón y aportaciones de empresas privadas como Repsol, Grupo Saica y Red Eléctrica.

Entre las obras más destacadas figura la construcción final de cuatro naves de cuarentena y dependencias hospitalarias con una inversión superior a los 815.000 euros, destinadas a atender animales heridos o huérfanos y acoger a ejemplares salvajes procedentes de poblaciones excedentarias de otras comunidades.

De cara a 2027, los responsables del proyecto confían en que sea un año clave para consolidar la reintroducción del lince ibérico en Aragón.

En este sentido, el grupo de trabajo estatal del lince ha anunciado la asignación a la comunidad de ocho nuevos ejemplares, cuatro machos y cuatro hembras.

"Nos van a ceder cuatro hembras de las 16 disponibles en toda la Península, el 25%, convirtiendo a Aragón en la comunidad más beneficiada; es un espaldarazo de los expertos al funcionamiento del proyecto", ha confirmado López.