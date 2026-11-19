Nolasco (Vox) corta un convenio con el Estado para cooperación en Aragón tras suprimirla de los Presupuestos de 2027

La Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia, que dirige Alejandro Nolasco (Vox) ha suprimido otra inyección de fondos para la cooperación al desarrollo, según han confirmado desde la DGA.

Esta vez, se trata de un programa estatal canalizado a través del Ministerio de Exteriores, por el que la Comunidad habría recibido 300.000 euros para impulsar iniciativas de este tipo. Se destinarán a residencias de mayores, han precisado desde el Ejecutivo.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha recogido este jueves la citada convocatoria. En ella no aparece reflejado ningún tipo de asignación a asociaciones o entidades aragonesas, como sí ocurre con otros territorios.

La Consejería de Desregulación sostiene que se han llegado a invertir seis millones de euros al año en materia de cooperación. En la práctica, queda a cero tras la supresión de 1,7 millones de euros en los Presupuestos del Gobierno de Aragón para 2027.

Desde el Ejecutivo detallan ahora, respecto al convenio estatal, que Moncloa había solicitado firmar la prórroga. El propio consejero Alejandro Nolasco ha justificado por carta la negativa a colaborar con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

Justifica la decisión en el coste, unos 300.000 euros anuales, y en "dar prioridad en la aplicación de los recursos presupuestarios a las actuaciones y necesidades sociales de los aragoneses".

“Responde, pues, a una opción de política pública consistente en concentrar los recursos disponibles en aquellas actuaciones y necesidades sociales que han sido definidas como prioritarias para la presente etapa de Gobierno", recoge la carta difundida por la DGA.