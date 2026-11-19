El Gobierno de Aragón ha aportado 12.885 euros a una obra que sustituye un equipo con riesgo de quedar fuera de servicio por cuatro bombas nuevas de 15 kW.

Ejea renueva el bombeo de agua industrial del polígono Valdeferrín con una inversión de 67.508 euros

El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros ha completado la sustitución del grupo de presión que bombea el agua industrial a la cuarta fase del Polígono Valdeferrín.

La actuación ha supuesto una inversión total de 67.508,41 euros, IVA incluido.

Para financiarla, el consistorio ha obtenido una subvención de 12.885 euros del Departamento de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, dentro de la convocatoria de ayudas de 2026 para la mejora y modernización de áreas industriales, regulada por la Orden PEJ/694/2026, de 29 de abril.

Según ha explicado el Ayuntamiento, el sistema anterior presentaba riesgo de dejar de funcionar. En su lugar se ha instalado un nuevo equipo formado por cuatro bombas de 15 kW de potencia cada una, con el que se gana en fiabilidad y se asegura la continuidad del suministro de agua a las empresas instaladas en el polígono.

Los trabajos los ha ejecutado la empresa AQUANEXO S.L. y se recepcionaron el pasado 19 de octubre. Durante toda la obra, las industrias mantuvieron el abastecimiento sin interrupciones, de acuerdo con la información municipal.

El consistorio enmarca esta intervención en su línea de mejora de las infraestructuras y los servicios de Valdeferrín, con el objetivo de reforzar la actividad empresarial y el desarrollo económico de Ejea de los Caballeros.

Con la renovación, la cuarta fase del polígono cuenta con un equipamiento nuevo para garantizar el agua que las industrias necesitan en su actividad diaria, sin depender de un sistema que se encontraba al límite de su vida útil.