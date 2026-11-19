El dispositivo de Infoar en el incendio de Leciñena Infoar

Los bomberos forestales desconvocan la huelga en Aragón: subida salarial del 10% desde 2027 y más efectivos

El Gobierno de Aragón y los bomberos forestales de Infoar han alcanzado esta madrugada un acuerdo para desconvocar la huelga del operativo.

Según han confirmado desde el Ejecutivo autonómico, las principales líneas del acuerdo pasan por el incremento salarial del 10% a partir de 2027, una "gratificación" extraordinaria de 500 euros por la temporada 2026 y el refuerzo a las plantillas. Será de forma progresiva y permitirá incorporar a entre 60 y 250 efectivos.

El consejero de Medio Ambiente, Luis Biendicho, y el director gerente de Sarga, Pablo Arbones, han explicado que el acuerdo profundiza en las cuestiones recogidas en el primer documento, firmado el pasado 9 de septiembre.

Los 500 euros que se añaden ahora serán para trabajadores que participasen en el operativo de extinción. Sobre las plantillas, el abanico de medios humanos se desplegará en función de las necesidades "técnicas, operativas y económicas", con un máximo de 215.

Arbones ha detallado que los procesos selectivos se pondrán en marcha "de inmediato". El objetivo es que la temporada del próximo año arranque con los mayores medios humanos posibles.

Otras cuestiones relevantes del acuerdo pasan por la contratación de puestos fijos de vigilancia con las condiciones al 100%, complementos y una gratificación por la campaña del pasado verano, una de las peores en la historia reciente de Aragón.

De los aspectos técnicos, se convertirán 37 brigadas terrestres simples en dobles. Estas se integran cada una de dos equipos de cinco componentes.

Se busca también simplificar los horarios de las brigadas helitransportadas, que pasan de cinco a tres. Habrá 15 contrataciones adicionales para servicios de autobombas durante cinco meses del periodo de máxima activación.

Además, el tiempo asignado para la comida del personal (media hora) figurará como tiempo efectivo de trabajo. Ambas partes han acordado en este sentido disponer de una mayor cantidad de raciones de emergencia para los primeros días de incendios y explorar nuevas vías de colaboración con empresas de restauración.

Contratación al 100%

Los representantes de la DGA han detallado que se recoge la contratación efectiva al 100% y se regula la bolsa de horas como mecanismo de efectos exclusivamente horarios y no económicos.

"Persisten las compensaciones como en cualquier convenio colectivo", ha explicado el director de Sarga.

La aplicación de las mejoras recogidas en el acuerdo venían condicionadas a la aprobación de los Presupuestos del Gobierno de Aragón. Si nada se tuerce, estarán en vigor a partir del 1 de enero.

El acuerdo se ha producido a las 4.15 horas de este jueves en el SAMA, según han confirmado fuentes de la DGA. La firma ha llegado tras cerca de 20 horas de negociación.

En los últimos días, el operativo de Infoar había intensificado las movilizaciones. Varias de ellas se produjeron en Zaragoza.